Flota como Poidas 2024

Flota como Poidas 2024 Concello de Nigrán

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Nigrán (Pontevedra) abre el plazo de inscripción para su evento más divertido del verano

La competición se celebrará el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas con salida desde el puente de A Ramallosa

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El Concello de Nigrán abre hasta el viernes 31 de julio a las 12:00 horas el plazo de inscripción para participar en la tradicional concentración de "artefactos flotantes" 'Flota Como Poidas'.

Celebración de la Reconquista de Vigo.

La competición se celebrará el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas con salida desde el puente de A Ramallosa, en el río Miñor. La recogida de dorsales se realizará el mismo día del evento, en el punto de salida, entre las 16:30 y las 17:30 horas.

Las personas interesadas deberán inscribirse a través del formulario disponible en la página web del Concello.

Entre todos los participantes se sorteará un kayak y los premiados recibirán una cesta de frutas, un diploma y un regalo sorpresa. Como es habitual, se premiará el artefacto flotante más elaborado y el más cutre, la tripulación más simpática, la familia más intrépida y participativa, el tripulante de mayor edad y el más joven, así como el ya clásico galardón "Titanic", destinado al primer artefacto que se hunda.

El Concello recuerda que el uso de chaleco salvavidas es obligatorio y que cada participante deberá aportar el suyo.