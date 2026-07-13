El complejo acuático con tres piscinas y zona de césped ideal para este verano: "Espectacular"

La ciudad portuguesa de Maia, en el distrito de Oporto, tiene uno de los complejos acuáticos más completos para este verano.

Las piscinas de Quinta da Gruta, ubicadas en el Complejo Municipal, ofrecen un amplio horario para que visitantes de todas las edades puedan disfrutar de sus instalaciones.

La piscina rodeada de naturaleza para este verano

En lo que va de verano, ya hemos superado dos olas de calor y algún episodio de temperaturas excepcionalmente altas.

Desde beber agua fresquita hasta quedarse en casa disfrutando de un helado, existen muchas formas de combatir el calor.

Otra de las mejores opciones es darse un chapuzón en la piscina.

Para los viajeros que estén de paso por Portugal, la ciudad de Maia cuenta con unas instalaciones acuáticas compuestas por tres piscinas de diferente tamaño y profundidady una amplia zona de césped donde extender la toalla y relajarse.

El complejo de piscinas municipales de Quinta da Gruta ofrece una experiencia única para todas las edades.

"Desde pequeños nadadores que están aprendiendo, hasta adultos que buscan relajarse y refrescarse, tenemos algo para todos", afirman fuentes municipales.

Las instalaciones están rodeadas de una naturaleza exuberante, lo que las convierte en un lugar ideal para refugiarse del calor.

"La mejor piscina de Oporto. El agua está impecable y el día que fui no había mucha gente. Hay varias sombrillas y una zona amplia con varias piscinas, aunque la más grande no es muy profunda", señala un usuario sobre las piscinas de Quinta da Gruta.

En este sentido, la zona de baño está compuesta por tres vasos de diferente tamaño y profundidad para que tanto pequeños como mayores puedan disfrutar al máximo con seguridad.

Abre todos los días en verano

El recinto abre todos los días en verano de 09:00 a 19:00 horas. El precio varía en función del tipo de entrada, ya que es posible acceder durante toda la jornada o elegir un pase de mañana o de tarde.

La entrada para el día completo cuesta 10,80 euros, mientras que los pases de mañana y de tarde tienen un precio de 5,38 euros.

Además, existen tarifas reducidas para los mayores de 60 años y los menores de 15, así como para los residentes del municipio.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web o de forma presencial en las instalaciones.

"Ven y disfruta del complejo de piscinas al aire libre, ideal para relajarse, nadar y crear recuerdos divertidos con los amigos", animan desde el propio complejo.