Feijóo, 64 años: "Mi marisco preferido es el mejillón de las rías gallegas y si es en escabeche mejor"

El presidente del Partido Popular desde 2022 y anterior presidente de la Xunta de Galicia (2009-2022), Alberto Núñez Feijóo, acudió recientemente a El Hormiguero para analizar la actualidad política y social de España.

Además de plantear las propuestas más importantes de su programa con el que quiere llegar a ser el Presidente del Gobierno, también mantuvo una charla divertida con las hormigas, protagonistas de este espacio de Antena 3, para mostrar su lado más personal.

"La morriña se aguanta bien"

Tras analizar distintos asuntos de la actualidad política en España, Feijóo se sometió a la tradicional "rueda de prensa ibérica" de las hormigas de El Hormiguero, un bloque más distendido en el que respondió a preguntas sobre su vida personal, sus gustos y algunas de sus habilidades cotidianas.

Al ser preguntado por cómo lleva la morriña gallega desde que vive en Madrid, el líder del PP explicó: "Estuve en Madrid 7 años en la época de Aznar. Me fui a Galicia, estuve 20 casi y he vuelto hace 4. Se aguanta bien. A Galicia vamos un fin de semana al mes".

También confesó que el último concierto al que ha asistido fue "la despedida de Joaquín Sabina", mientras que, al hablar de su rutina diaria, desveló un detalle sobre su rutina: "Me afeito un día sí un día no. No puedo afeitarme todos los días".

La gastronomía tampoco faltó en el cuestionario. Sin dudarlo, eligió el mejillón como su marisco favorito y explicó cuál exactamente. "Mi marisco preferido es el mejillón sin ninguna duda. Grande, de las rías gallegas, que han chupado miles de litros de plancton, eso es exquisito, y si es en escabeche mejor".

Sin embargo, ha admitido que en la cocina no puede presumir de contar con grandes habilidades. "Yo no sé cocinar, soy un desastre", se sinceró, admitiendo que el plato que mejor le sale es la "tortilla francesa poco hecha".

El próximo año 2027 habrá elecciones generales y Alberto Núñez Feijóo es el líder del Partido Popular dispuesto a arrebatarle la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.