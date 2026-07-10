Abre un espectacular campo de girasoles junto al mar: entrada gratuita y ubicación exacta

Los girasoles son, sin duda, la flor estrella del verano. Durante la época estival, es habitual encontrarse con campos de girasoles durante los viajes por carreteras secundarias.

Sus intensos tonos amarillos invitan a detener el coche para inmortalizar el paisaje, especialmente durante la golden hour (traducido como hora dorada u hora mágica).

Abre un espectacular campo de girasoles

Pues bien, ahora, quienes quieran disfrutar de esta estampa podrán hacerlo de forma mucho más segura.

Un municipio del norte de Portugal, muy cerca de la frontera con Galicia, ha anunciado la apertura de un espectacular campo de girasoles en plena floración de acceso totalmente gratuito.

Pensado para que vecinos y visitantes puedan pasear entre las flores y sacar fotografías, Quinta da Pegadiña ha confirmado que este espacio abrirá sus puertas hoy.

Desde este viernes, 10 de julio, y hasta finales de mes, el campo situado en la parroquia de Afife, en Viana do Castelo, lucirá sus girasoles en pleno esplendor.

"La naturaleza ya nos está dando señales, y a partir de este viernes, tendremos girasoles en un campo cerca de la playa da Arda", anuncia la explotación agrícola familiar en redes sociales.

El horario de visita al campo es completamente flexible. Serás bienvenido a las 11:00 de la mañana o, si lo prefieres, al atardecer para disfrutar de los tonos rojizos y anaranjados que ofrece el cielo a última hora del día.

Además de los girasoles, Quinta da Pegadiña tiene un puesto frente al campo que abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 15:00 a 21:00 horas. Estas son sus coordenadas: 41.770700, -8.867058.

"Para aparcar, recomendamos usar los dos aparcamientos de la playa, a 5 minutos a pie del campo. Si llegas en tren, baja en la estación CP Afife y camina unos 15 minutos".

En una ubicación privilegiada

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, la ubicación de este nuevo campo de girasoles es inmejorable, ya que este campo de girasoles se encuentra junto a la playa da Arda.

También conocido como playa do Bico, es un extenso arenal de arena blanca famoso por su fuerte oleaje y ambiente surfero.

Dispone de un amplio aparcamiento gratuito, aunque en temporada alta, sobre todo en julio y agosto, se recomienda llegar a primera hora para no tener problemas a la hora de aparcar.

Esta playa de Viana do Castelo cuenta con todos los servicios para disfrutar de un agradable día de verano: duchas, un bar/chiringuito e incluso varias escuelas de surf.