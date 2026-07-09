Mikel Merino, la estrella de España en el Mundial, y sus raíces celtistas cuando era un bebé

El gol de Mikel Merino en el duelo entre España y Portugal clasificó a la selección española para los cuartos de final del Mundial 2026.

El jugador del Arsenal marcó en el tiempo de descuento, en el minuto 91, el tanto de la victoria y ahora los de Luis de la Fuente se jugarán este viernes el pase a las semifinales frente a Bélgica, que llega tras imponerse por 4-1 a Estados Unidos.

El vínculo de Mikel Merino con el Celta de Vigo

Pues bien, ¿sabías que Mikel Merino tiene un vínculo especial con el Celta?

A pesar de nacer en Pamplona en 1996, su padre, Miguel Merino, defendió la camiseta del conjunto vigués entre el 94 y 97, por lo que sus primeros meses de vida los vivió en la ciudad olívica.

Cuando apenas era un bebé, Mikel Merino ya había pisado Balaídos e incluso llegó a vestir la camiseta del Celta, como demuestra una fotografía que el propio club compartió en sus redes sociales.

De hecho, hace dos años, días antes de que España ganara la Eurocopa, el Celta recuperó esa imagen, en la que aparecen Miguel Merino y su hijo a pie de campo en Balaídos.

Durante su etapa como jugador del conjunto vigués, Miguel Merino defendió la camiseta celeste en las temporadas 1994/95, 1995/96 y 1996/97.

Los tres años que militó en el equipo mantuvo su posición en el once titular como centrocampista. Jugó un total de 121 partidos y anotó 9 goles en su carrera en el Celta de Vigo.

A lo largo de su carrera pasó por otros equipos, como el CD Leganés (1987-1988 / 1999-2001), Osasuna (1988-1994), Las Palmas (1997-1999), Burgos CF (2001-2002) y Ceuta (2002-2003).

España se juega el pase a semifinales del Mundial ante Bélgica

España afronta este viernes uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de Fútbol. Los jugadores de 'La Roja' se medirán este viernes 10 de julio contra Bélgica.

El partido tendrá lugar a las 21:00 horas (hora peninsular) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Será transmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play. El encuentro también se podrá ver en DAZN.

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Volvemos a un territorio conocido que nos trae buenos recuerdos.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/1gnxvxQ5es — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 8, 2026

En el supuesto de que pase de ronda, las semifinales del Mundial se disputarán el martes 14 de julio y el miércoles 15 a las 21:00 horas. La esperada final llegará el domingo 19 de julio a la misma hora.