Feijóo, 64 años: "En mi infancia me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo y ayudando en la tienda de la abuela"

Alberto Núñez Feijóo, el que fue presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022, año en el que se convirtió en el actual presidente del Partido Popular, acostumbra a aparecer en diferentes medios televisivos para hablar de su propuesta electoral, con cuestiones sociales, económicas o laborales, entre otras.

En un vídeo publicado por el propio Partido Popular en 2023, Feijóo hacía un repaso de su infancia, desde sus vivencias cuando era niño en Os Peares (Ourense) o sus estudios universitarios, hasta sus inicios en política y el día en que se convirtió en padre.

"Solo sabiendo de dónde venimos podemos saber a dónde vamos"

Con una fotografía de cuando tenía apenas año y medio comienza el recorrido por la vida de Feijóo. "Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200/300 habitantes como mucho".

Desde muy pequeño creció en un entorno rural en el que, según recuerda, disfrutó de una infancia sencilla y feliz. "Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo, en los ríos, en los puentes y, por supuesto, ayudando en la tienda de la abuela. Era un niño feliz".

Sin embargo, aquella etapa cambió cuando tuvo que abandonar su hogar para continuar sus estudios. "El hecho de ser humildes y tener que marchar a estudiar a otro sitio me causó dolor", reconoció.

Entre los recuerdos que más le marcaron destaca el consejo que recibió de sus padres y abuelos, una frase que asegura haber llevado siempre consigo: "Haz las cosas bien. Sé serio y piensa en los demás". Ese principio le acompañó durante su paso por un internado, donde, pese a la disciplina, también protagonizó algunas travesuras propias de la edad, que en más de una ocasión terminaron con el correspondiente castigo.

Tras esa etapa estudió en un instituto de la ciudad de Ourense y posteriormente cursó Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero su proyecto de convertirse en juez cambió radicalmente cuando su padre perdió el empleo. "El sueño de ser juez se desvaneció. Entendí que tenía que ponerme a trabajar y lo primero que se me ocurrió fue intentar ser funcionario público de la Xunta de Galicia".

Preparó la oposición y logró aprobarla en apenas cinco meses, iniciando así su trayectoria en la Administración Pública.

Años después recibió su primera propuesta para ocupar un cargo político como secretario general de la Consellería de Agricultura. "Era un cargo de designación política y eso suponía algo que no quería, meterme en política. Y dije no", explica.

Sin embargo, añade que su vocación de servicio público terminó pesando más y aceptó la oferta dos meses después porque, como recuerda, "milagrosamente el puesto seguía vacante". También recordó su etapa como Presidente de Correos, entonces la mayor empresa pública de España.

Sobre su incorporación al Partido Popular, Feijóo subraya que fue una decisión personal: "Me afilié al Partido Popular porque nadie me lo exigió. Si lo hubiesen hecho, quizá, no lo hubiese aceptado".