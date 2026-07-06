Vigo honrará a la Virgen del Carmen con procesión marítima y una ofrenda en recuerdo a la gente del mar. APV

Vigo celebrará este sábado, 11 de julio, los actos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, con un programa que combinará tradición, memoria y participación ciudadana en el frente portuario.

La jornada arrancará a las 16:30 horas con la procesión terrestre de la imagen desde la iglesia de San Francisco hasta el Mercado del Puerto Pesquero, donde a las 17:00 horas se celebrará una misa solemne presidida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín.

La programación continuará a las 18:00 horas con una ofrenda en el monolito al recuerdo, situado en la explanada del edificio "Virxe do Carme", en la Dársena nº 1. Según ha avanzado el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, este año se rendirá homenaje a los dos guardias civiles fallecidos en Barbate y a la tripulación del pesquero portugués "Carlos Cunha".

"El Día del Carmen no es solo una tradición litúrgica o festiva, es el Día Grande de la gente del mar y el reflejo del alma y el esfuerzo de todo nuestro puerto", ha destacado Botana durante la presentación de los actos.

Uno de los momentos centrales llegará a las 18:30 horas, con el embarque de la Virgen en la Dársena nº 4 a bordo del "Novo Baloeiro". Media hora después, a las 19:00 horas, partirá la tradicional procesión marítima, en la que participarán una veintena de embarcaciones engalanadas, entre ellas barcos de la flota del cerco, el histórico "Rías Bajas", la goleta "Evangelina" y unidades de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, R.C. Náutico, Liceo Marítimo y Mar de Ons. La comitiva recorrerá el frente portuario desde Bouzas hasta A Guía.

La ofrenda marítima está prevista para las 20:00 horas, con la formación de las embarcaciones en círculo y el lanzamiento floral al mar. El acto podrá seguirse desde tierra desde la escollera del Puerto Pesquero y desde el Muelle de Trasatlánticos, que volverá a abrirse a la ciudad para la ocasión.

Tras el regreso escalonado de los barcos, previsto a partir de las 20:15 horas, la imagen será trasladada de nuevo a la iglesia de San Francisco a las 20:30 horas, poniendo fin a los actos institucionales.

Como es tradición, el Puerto de Vigo pondrá a disposición de la ciudadanía un barco de ría de Mar de Ons de forma gratuita para quienes deseen acompañar la procesión marítima. Las invitaciones pueden recogerse en las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria, en la Plaza de la Estrella, en horario de 8:00 a 14:30 horas. Por motivos de seguridad, solo podrán embarcar las personas que dispongan de invitación previa.

"Vigo no se entiende sin su puerto, y el puerto no se entiende sin sus marineros", ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha apelado al carácter emotivo de una jornada pensada para "mirar al mar con el máximo respeto" y recordar a quienes ya no están.