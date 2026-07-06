Confirmado: ya se puede visitar este parque acuático hinchable con más de 7.000 m2 y toboganes de diferentes alturas

Un plan familiar perfecto para este verano es pasar el día al aire libre entre toboganes y piscinas. Las opciones en Galicia son varias y, además, en el norte de Portugal existen otras alternativas ideales para combatir las altas temperaturas.

Sin alejarnos mucho de la frontera de Galicia con Portugal, Valença do Minho reabrió este pasado fin de semana las puertas del parque acuático hinchable más grande de la comarca del Alto Miño: el Valença Aqua Park.

El parque acuático ideal para combatir el calor

Con aproximadamente 7.000 metros cuadrados, el Valença Aqua Park ya está totalmente operativo para recibir visitantes durante toda la temporada veraniega. En concreto, hasta el próximo 16 de agosto.

Este complejo acuático se presenta como una excelente opción para toda la familia. Entre sus principales atractivos destacan toboganes de diferentes alturas y piscinas hinchables para refrescarse en verano, además de otras zonas recreativas como circuitos deportivos y clases dirigidas.

"Aqua Park Valença vuelve del 3 de julio al 16 de agosto. Ven a divertirse un año más lleno de novedades y sorpresas. Contamos contigo", animan desde la propia organización.

La entrada tiene un precio único de 6 euros por persona. No obstante, los atletas del Sport Clube Valenciano de la temporada 2025/26 pueden acceder al recinto, situado en el Estadio Dr. Lourenço Raimundo, de manera totalmente gratuita.

El Aqua Park Valença recibirá visitantes hasta mediados de agosto, en concreto hasta el día 16, en horario de 15:00 a 19:00 horas, los fines de semana (viernes, sábados y domingos). En las inmediaciones existe una zona habilitada como aparcamiento de vehículos, aunque sin sombra.

Otros planes en Valença do Minho

Si las temperaturas lo permiten, Valença do Minho cuenta con otros grandes atractivos para completar la visita al país vecino, Portugal.

La ciudad de Valença destaca por estar rodeada por un impresionante sistema defensivo conformado por una doble muralla de cinco kilómetros, que cada vez está más cerca de conseguir el sello de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El recinto da Vila, al norte, y el recinto da Coroada, al sur, concentran la mayor cantidad de vida social. En sus callejuelas confluyen las edificaciones con estilo medieval y las típicas fachadas llenas de azulejos tan populares en Portugal.

La hoja de ruta marca como paradas imprescindibles las iglesias de Santa María dos Ajos y Santo Estevão y la Capela Militar do Bom Jesus, así como el Marco Miliario romano, construido en el siglo I d.C. para señalizar las 42 millas que separaban las ciudades de Braga y Tui por la vía XIX.