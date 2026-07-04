El gallego Kevin Carrera, ganador de Mr. Gay España 2026

El vigués Kevin Carrera se ha proclamado Mr. Gay España 2026 en una gala celebrada este viernes en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación oficial de las Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ de la capital.

El representante gallego se ha impuesto al candidato por Madrid, Keko Marcos; el podio lo ha completado Israel de San Secundino, de Canarias. Tanto Kevin como Israel eran dos de los máximos favoritos para alzarse con el premio.

Kevin Carrera ha recogido el premio de la mano de Luján Argüelles y Omar Suárez, presentadores de la gala, y se lo ha dedicado entre lágrimas a su madre; además, ha tenido palabras para su padre, algo que también ha hecho la propia Luján: "Ojalá me vuelvas a querer como cuando era pequeño y no te había dicho nada". Unas palabras que arrancaron la ovación del multitudinario público que se dio cita.