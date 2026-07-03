Las fiestas de Coia en Vigo tendrán más atracciones: "Vamos ganando espacio"

Las fiestas de Coia tendrán, definitivamente, atracciones, en plural. Hasta ahora, sólo había la autorización municipal para el montaje de The King, pero por el momento están confirmadas tres para adultos y otras cuatro infantiles.

Así lo ha confirmado a Treintayseis la Comisión de Fiestas, que lo consideran un avance con respecto a la situación anterior, que llevó a que el año pasado sólo se contase con una atracción. "Vamos ganando espacio", han asegurado aliviados desde la organización.

A The King se sumarán las atracciones Explorer y La Olla Loca para los adultos, mientras que entre las infantiles están el Tren Chuchú, entre otras.

Así, del 4 al 7 de julio, Coia se volverá a llenar de ambiente festivo con la celebración de sus tradicionales fiestas en honor a la Virxe da Consolación con más atracciones y con varias actuaciones de orquestas como la Panorama y El Combo Dominicano.