El Castillo de Soutomaior reabrirá el 6 de julio tras renovar su iluminación por 1,7 millones de euros

La Diputación de Pontevedra ha culminado las obras de renovación de la instalación eléctrica y del sistema de iluminación del Castillo de Soutomaior, una actuación valorada en 1,7 millones de euros y financiada con fondos europeos.

El presidente provincial, Luis López, ha visitado este martes la fortaleza para comprobar el resultado de los trabajos y anunció que el monumento volverá a abrir sus puertas al público el próximo 6 de julio.

La intervención ha permitido sustituir por completo la instalación eléctrica del edificio, una mejora que reducirá en torno a un 70% el consumo energético. Además, se ha renovado la iluminación monumental con la instalación de 500 nuevas luminarias y un sistema de control programable que permitirá adaptar el alumbrado a diferentes necesidades, horarios y eventos.

López ha subrayado que esta actuación supone un avance en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, al tiempo que mejora la imagen de uno de los enclaves históricos y turísticos más visitados de las Rías Baixas.

El presidente provincial ha destacado que la nueva iluminación transformará la percepción nocturna del conjunto monumental y de su finca, además de mejorar los accesos al recinto. También ha avanzado que el castillo mantendrá una programación cultural y turística "amplia" para consolidar un modelo de turismo sostenible, descentralizado y vinculado al patrimonio.

La actuación forma parte de la estrategia provincial para poner en valor los castillos de titularidad de la Diputación, entre ellos el Castillo de Sobroso, recientemente reabierto tras una inversión de 200.000 euros.