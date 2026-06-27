La feria medieval ideal para visitar desde el 22 de julio: artesanía, gastronomía y espectáculos con fuego

El verano gallego está repleto de ferias medievales. Algunas citas imprescindibles son la Feira Medieval dos Andrade, en Pontedeume; la Cedeira Castexa y la Feira Franca, en Pontevedra.

Pero más allá de nuestras fronteras, en el país vecino Portugal, esta tradición veraniega también se celebra en municipios como Caminha.

Caminha viajará a la Edad Media del 22 al 26 de julio

Durante cinco días, el centro histórico de Caminha se transformará en un auténtico escenario medieval, donde el pasado cobrará vida a través de sonidos, colores, sabores y experiencias únicas.

Bajo el lema 'O Comércio na Idade Média', Caminha viajará al siglo XIII, en concreto al año 1291, una fecha clave para el municipio al afirmar su relevancia como centro de intercambios y experiencias comerciales.

"La edición de este año, como es habitual, tendrá lugar durante el mes de julio, en una recreación histórica de una feria medieval, con comercio, artesanía, entretenimientos, sabores y hábitos alimenticios de la Edad Media", informan desde Visit Portugal.

Mercado con artesanos, espectáculos con fuego y mucho más

Del 22 al 26 de julio, vecinos y visitantes podrán sumergirse en la época medieval gracias a un amplio programa de actividades, que incluirá un mercado con comerciantes y artesanos, además de propuestas gastronómicas inspiradas en la Edad Media.

Durante la celebración también habrá recreaciones de antiguos oficios artesanales, espectáculos de música y teatro, desfiles, exhibiciones de fuego y una ambientación inmersiva que transformará por completo el centro histórico de Caminha.

Los espacios permanecerán abiertos al público y en pleno funcionamiento del 22 al 26 de julio de 2026. A continuación, te detallamos los horarios:

Miércoles, 22 de julio: de 18:00 a 00:00 horas

de 18:00 a 00:00 horas Jueves, 23 de julio: de 18:00 a 00:00 horas

de 18:00 a 00:00 horas Viernes, 24 de julio: de 18:00 a 01:00 horas

de 18:00 a 01:00 horas Sábado, 25 de julio: de 11:00 a 01:00 horas

de 11:00 a 01:00 horas Domingo, 26 de julio: de 11:00 a 23:00 horas

¿Cómo llegar a Caminha?

El río Miño hace de frontera natural entre España y Portugal. De esta forma, desde A Guarda (Pontevedra) se puede ver la costa portuguesa y también es posible cruzar a Portugal y llegar hasta Caminha.

La pintoresca villa portuguesa se encuentra al otro lado del río. La forma más rápida de llegar es por la carretera CG-4.2 hasta Goián. Desde allí, solo hay que incorporarse a la N-13 y continuar por esta vía hasta llegar al destino.