Galicia Fest, Eva Soriano y mucho más: Planes que puedes hacer el último fin de semana de junio en Vigo

Galicia Fest, Eva Soriano y mucho más: Planes que puedes hacer el último fin de semana de junio

El último fin de semana de junio se estrena con una de las citas musicales más esperadas del año en la ciudad olívica: el Galicia Fest, un gran festival de música celebrado en el Peirao de Transatlánticos de Vigo en el que actuarán grandes formaciones y artistas referentes como La Reina del Flow, Coti, Maryland, Álvaro de Luna, Juan Magán y muchos más.

Otros planes alternativos -e igual de musicales- son el Petra Rosa Fest 2026 en las canteras naturales de O Porriño, donde se reunirán algunos de los nombres más icónicos de la música española, como Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma.

Galicia Fest

Galicia Fest garantiza ponerle el broche de oro al mes de junio en Vigo

La edición de 2026 del festival de música Galicia Fest tendrá lugar el viernes 26 y el sábado 27 en el Peirao de Transantlánticos de Vigo.

Este destacado evento musical presenta dos jornadas completas de música al aire libre con cabeza de carteles como La Reina del Flow, Coti, Álvaro de Luna o Juan Magán.

Para completar la experiencia, Galicia Fest también ofrece una zona gastronómica donde los asistentes podrán degustar diversas propuestas gastronómicas.

El cartel completo por días ya ha sido revelado. Habrá que esperar a las últimas semanas de junio para conocer los horarios del festival:

Viernes 26

La Reina del Flow

Coti

Maryland

Miriam Rodríguez

Pablo Lesuit

Sabela

Jose de Rico

Sábado 27

Álvaro de Luna

Juan Magán

Lori Meyers

Taburete

Carla Lourdes

Fredi Leis

Marlena

Petra Rosa Fest 2026

Cartel del Petra Rosa Festival 2026

Si quieres disfrutar de un gran evento a tan solo 20 minutos en coche del centro de la ciudad olívica te recomendamos el festival Petra Rosa en O Porriño, que este año viene con más fuerza que nunca con un fin de semana lleno de música de algunos de los artistas más icónicos de la música española.

La programación completa del festival Petra Rosa es la siguiente:

Jueves 25 a las 21:00 horas - Fiesta Bresh, una noche llena de éxitos en la que los invitados podrán disfrutar de un escenario natural combinado con la estética rosa y llena de glitter tan característica de la Fiesta Bresh .

a las - una noche llena de éxitos en la que los invitados podrán disfrutar de un escenario natural combinado con la tan característica de la . Viernes 26 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño (Petra Rosa Fest) dará inicio el esperado concierto de Pablo López, una de las voces más importantes de la música española, quien ha conseguido conquistar y unir a diversas generaciones.

a las en las (Petra Rosa Fest) dará inicio el esperado concierto de una de las voces más importantes de la música española, quien ha conseguido conquistar y unir a diversas generaciones. Sábado 27 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño (Petra Rosa Fest) podremos disfrutar de un concierto de otra de las grandes voces del panorama actual español: Antonio Orozco , autor del atemporal himno Devuélveme la vida.

a las en las (Petra Rosa Fest) podremos disfrutar de un concierto de otra de las grandes voces del panorama actual español: , autor del atemporal himno Domingo 28 a las 22:00 horas en la Cantera de O Porriño (Petra Rosa Fest) llega el eterno Sergio Dalma, quien lleva desde inicios de 2026 con su esperada gira Tour Ritorno a Via Dalma, donde hará homenaje a más de tres décadas de éxitos y presentará su álbum de nombre homónimo.

Disfrutona de Eva Soriano

Eva Soriano presenta su monólogo 'Disfrutona' en la ciudad olívica

El viernes 26 a las 20:30 horas y el sábado 27 a las 19:00 horas aterriza en el Teatro Afundación nada más y nada menos que Eva Soriano con su monólogo Disfrutona, un despliegue de un sinfín de temas absurdos y que, al mismo tiempo, son un ejercicio introspectivo de la humorista.

¿Quieres pasar una tarde de risas? Eva Soriano te promete mucho más que eso. Hazte con las entradas y descubrirás lo mucho que puedes disfrutar con su Disfrutona.

V Aniversario A Tapa Celeste

Cartel del evento celtista que se celebrará este fin de semana

El sábado 27 podremos disfrutar de toda una jornada dedicada a sentir el espíritu futbolístico del Celta en el barrio olívico de Lavadores desde las 10:00 hasta las 23:00 horas.

La programación completa es la siguiente:

10:00-14:00 horas - Juegos tradicionales, hinchables y pintacaras

11:00-13:00 y 16:00-18:00 horas - Torneos de Tute y FIFA

11:00-13:00 y 16:00-18:00 horas - Obradoiro de Cianotipias

13:00 horas - Banda de Gaitas Atlántida de Matamá

14:00 horas - Xantar celtista

18:00 horas - Coloquio

19:23 horas - Gran Acto

19:45 horas - Síndorem de Penny Lane

21:30 horas - Bafana Bafana

Festiliria - Festival de Bandas de Oia

Cartel de la edición 2026 de Festiliria - Festival de Bandas de Oia

El viernes 26 y sábado 27 se celebrará una nueva edición del Festiliria, conocido como el Festival de Bandas de Oia, celebrado en el Merendero del Parque Forestal de esta parroquia olívica.

Será un evento gratuito lleno de actuaciones musicales que todo el público podrá disfrutar en un entorno natural. ¡No te lo pierdas!

Fiestas de la Virgen de los Remedios y San Cristóbal de Goian

Cartel de las fiestas de la Virxe dos Remedios e San Cristovo

El domingo 28 podremos disfrutar de la primera jornada de las grandes fiestas populares de la parroquia olívica de Goián, que presentará a las 21:00 horas el grupo América de Vigo.

El resto de programación se extenderá a lo largo del mes de julio y estará protagonizada por grandes formaciones musicales como Los Satélites o la orquesta Panorama.

II Certame de Teatro Amador - Programación semanal

Cartel de la 2.ª edición de la Muestra de Teatro Amador

La 2.ª edición del Certamen Teatro Amador en el Auditorio Municipal de Vigo regresa un fin de semana más con varias funciones gratuitas de tarde-noche. La programación de este fin de semana en la siguiente: