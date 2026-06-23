Degustación de mejillones y excursión en barco este sábado en Galicia: solo hay 140 plazas disponibles

El mejillón es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía gallega. Es un marisco rico en proteína de alto valor biológico y, además, admite múltiples preparaciones: al vapor, a la marinera, en escabeche y en arroces y pastas.

El mejillón se cultiva principalmente en las Rías Baixas y, precisamente, este próximo sábado, 27 de junio, se celebrará una actividad pensada para quienes deseen disfrutar de este apreciado manjar mientras realizan un paseo en barco.

Solo hay 140 plazas disponibles

La actividad 'Roteiro do mexillón' está de regreso. Así lo ha confirmado el Concello de Nigrán (Facebook) a través de una publicación en redes sociales en la que informa que la excursión consta de un viaje en barco con degustación de mejillones y una comida posterior en el restaurante Casas de Redondela.

Los interesados podrán formalizar sus inscripciones el jueves 25 de junio, entre las 09:00 y las 12:00 horas, en el centro social de Vilameán, junto al Ayuntamiento.

La actividad tiene un precio de 40 euros por persona y el pago se realiza mediante tarjeta. En total, se ofertan 140 plazas, con prioridad para las personas mayores de 55 años empadronadas en el municipio.

Así será el nuevo 'Roteiro do mexillón'

El 'Roteiro do mexillón' ocupará gran parte de la jornada del sábado.

La actividad comenzará a las 11:30 horas con la salida en bus desde Nigrán. Posteriormente, entre las 12:30 y las 14:00 horas, los participantes disfrutarán de un paseo en barco por la ría que incluirá una degustación de mejillones.

Tras la travesía marítima, a las 14:30 horas está previsto un almuerzo en el restaurante Casas, cuya carta está compuesta por productos y materias primas frescas y basada en recetas tradicionales gallegas, "preparadas con ingredientes de primera calidad", afirman desde el establecimiento.

Los participantes de la actividad dispondrán de tiempo libre tras finalizar la comida. El regreso a Nigrán está previsto a las 20:00 horas, dando así por finalizada la excursión.