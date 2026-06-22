Noche de San Juan en Vigo: estas son las 21 hogueras que tendrá la ciudad

Vigo celebrará la noche del 23 al 24 de junio San Juan, una de las fiestas más especiales en Galicia, y que da el pistoletazo de salida al comienzo del verano.

En la ciudad olívica, serán un total de 21 hogueras las que se celebrarán, a las que se suman otras dos de ámbito privado. Todas ellas han recibido el permiso del Concello, aunque la confirmación oficial, según informan fuentes municipales, tendrá que esperar al mismo martes, cuando se lleva a cabo la revisión definitiva.

Estas son las 21 hogueras y las ubicaciones de las hogueras en Vigo: