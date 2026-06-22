Noche de San Juan en Vigo: estas son las 21 hogueras que tendrá la ciudad
Se trata de la lista provisional, a falta de la confirmación oficial definitiva, que se dará el mismo día de la celebración
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Vigo celebrará la noche del 23 al 24 de junio San Juan, una de las fiestas más especiales en Galicia, y que da el pistoletazo de salida al comienzo del verano.
En la ciudad olívica, serán un total de 21 hogueras las que se celebrarán, a las que se suman otras dos de ámbito privado. Todas ellas han recibido el permiso del Concello, aunque la confirmación oficial, según informan fuentes municipales, tendrá que esperar al mismo martes, cuando se lleva a cabo la revisión definitiva.
Estas son las 21 hogueras y las ubicaciones de las hogueras en Vigo:
- Asoc. Irmandade de Festas Patronais San Blas — Alameda do Torreiro s/n, Bembrive.
- Centro Recreat. Art. e Cultural de Coruxo — Entorno Capilla do Bao.
- Asoc. Veciños de San Pedro de Matamá — Torreiro da Festa, Matamá.
- Asoc. Cultural As da Industria — Praza da Industria Conserveira / Explanada Parque Infantil.
- Asoc. Veciñal Val do Fragoso — Rúa Val Miñor, 3.
- Asoc. Veciñal Cultural e Deportiva San Xurxo — Eira Vella, 4, Saiáns.
- Com. de Festas San Xoán Bautista de Freixo — Estr. San Xoán, nº 10.
- Asoc. Veciños Nosa Terra de Alcabre — Torreiro Igrexa Vella, Alcabre.
- Lola y Lía Viriato S.L. — Camiño Os Muíños, nº 19.
- Asoc. Veciños Teis — Praia da ETEA.
- Asociación Festas dos Liñares — Torreiro dos Liñares, Canido.
- Asoc. Veciñal e Cultural Casco Vello — Praza do Berbés.
- Asoc. Veciñal Cultural e Recreativa San Mamede Zamáns — Finca anexa Centro Cultural Zamáns.
- Asoc. Veciñal Cultural e Deportiva de Cabral — Local social da Asociación de Veciños, Avda. Santa Mariña, 95.
- Club de Campo Vigo — Ctra. Canido, nº 95.
- Asoc. Unión Veciñal Cultural e Deportiva de Candeán — Camiño Devesa, 23, Candeán.
- Asoc. Veciños Doctor José Casas — Alameda Eduardo Cabello.
- AAVV Monte da Mina de Castrelos — Monte da Mina.
- Marcos Almeida Domínguez — Avda. Galicia, 142 / Bar A de Charly.
- Real Aero Club de Vigo — Real Aero Club / Avda. Aeropuerto.
- Asoc. Centro Veciñal e Cultural de Valladares — Camiño do Predregal, nº 6.