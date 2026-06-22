Dónde celebrar San Juan en Pontevedra: estas son las hogueras autorizadas
Pontevedra acogerá un total de 182 hogueras en la Noche de San Juan, la más corta y mágica del año
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Pontevedra acogerá un total de 182 hogueras en la Noche de San Juan, la más corta del año. De ellas, 173 corresponden a hogueras de carácter estrictamente privado, promovidas por particulares a título individual, mientras que las 9 solicitudes restantes han sido presentadas por entidades, asociaciones y colectivos del municipio.
Las nueve hogueras impulsadas por agrupaciones y colectivos serán:
- Asociación Cultural da Piolla: A Piolla - Lérez.
- Asociación Fogueira San Xoán A Armada: Monte de Salcedo, A Armada.
- Asociación Veciñal e Cultural Salcedo-Norte: En la rotonda San Brais, en la parte superior del Centro Comercial Carrefour.
- Asociación de Veciños Ponte Muiños: Matos de Arango - Urbanización Ponte Muiños.
- Asociación CS A Pedreira: Avda. Bos Aires (en los antiguos terrenos de Tafisa).
- CMVMC Verducido: (Campo de fútbol de Pechecho), Verducido.
- AAVV Eduardo Pondal: Avda. Otero Pedraio (frente al local de ensayos musicales).
- Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra: Cons, 32 - Mourente.
- Asociación de Profesionais e Pequenos Empresarios da Parda: San Mauro, 35.
Normas a cumplir
El Concello hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y las normas obligatorias para garantizar una celebración segura y sin incidentes:
- Dimensiones y distancias de seguridad: El diámetro máximo de la zona de combustión de la hoguera no podrá superar los 4 metros de ancho ni los 2 metros de altura. Además, deberá mantenerse una distancia mínima de 15 metros respecto a cualquier edificio o árbol. Por motivos de seguridad, las personas asistentes no podrán situarse a una distancia inferior al ancho de la hoguera respecto a su perímetro exterior.
- Zonas prohibidas: Queda terminantemente prohibido encender hogueras sobre vías públicas pavimentadas, jardines y zonas verdes en general. Tampoco se permitirá hacer fuego bajo árboles, tendidos eléctricos o telefónicos, balcones, terrazas o marquesinas.
- Materiales permitidos: Únicamente se autoriza la quema de leña, ramas, troncos de árboles y materiales de madera en desuso.
- Materiales prohibidos: No podrán utilizarse neumáticos, plásticos, latas, botellas, materiales que contengan PVC, aceites, líquidos combustibles, sustancias explosivas ni aerosoles. Estos últimos, incluso cuando estén vacíos, pueden provocar explosiones de gran intensidad
- Obligaciones de la organización y emergencias: La persona organizadora deberá disponer de un teléfono móvil operativo durante todo el evento. Ante cualquier incidencia, la ciudadanía deberá contactar con los servicios de emergencia: Bomberos (080), Policía Local (092) y Protección Civil (986 871 188).