Dónde celebrar San Juan en Pontevedra: estas son las hogueras autorizadas

Pontevedra acogerá un total de 182 hogueras en la Noche de San Juan, la más corta del año. De ellas, 173 corresponden a hogueras de carácter estrictamente privado, promovidas por particulares a título individual, mientras que las 9 solicitudes restantes han sido presentadas por entidades, asociaciones y colectivos del municipio.

Las nueve hogueras impulsadas por agrupaciones y colectivos serán:

Asociación Cultural da Piolla: A Piolla - Lérez.

Asociación Fogueira San Xoán A Armada: Monte de Salcedo, A Armada.

Asociación Veciñal e Cultural Salcedo-Norte: En la rotonda San Brais, en la parte superior del Centro Comercial Carrefour.

Asociación de Veciños Ponte Muiños: Matos de Arango - Urbanización Ponte Muiños.

Asociación CS A Pedreira: Avda. Bos Aires (en los antiguos terrenos de Tafisa).

CMVMC Verducido: (Campo de fútbol de Pechecho), Verducido.

AAVV Eduardo Pondal: Avda. Otero Pedraio (frente al local de ensayos musicales).

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra: Cons, 32 - Mourente.

Asociación de Profesionais e Pequenos Empresarios da Parda: San Mauro, 35.

Normas a cumplir

El Concello hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y las normas obligatorias para garantizar una celebración segura y sin incidentes: