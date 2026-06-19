Gran Vía de Vigo celebra su 20 aniversario con un fin de semana lleno de música, cine y diversión

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo celebrará su 20 aniversario durante este fin de semana con un programa lleno de música, cine y diversión. Así festejarán dos décadas siendo punto de encuentro para miles de vigueses y viguesas.

El sábado 20 de junio, a las 19:00 horas, tendrá lugar el show 'Los 2000. El nuevo musical. Yo quiero bailar' en los jardines de la cubierta. Se trata de un espectáculo musical que transportará al público a "una de las décadas más recordadas de la música".

El acceso será gratuito hasta completar aforo. Los asistentes podrán revivir algunos de los grandes éxitos de Britney Spears, Ricky Martin, Chayanne o El Canto del Loco. "Un espectáculo pensado para cantar, bailar y disfrutar de la nostalgia de los años 2000", señalan desde el centro comercial.

Además, desde este viernes y durante el sábado, Gran Vía de Vigo y OCINE pondrán a prueba los conocimientos cinematográficos de los visitantes con un concurso de preguntas sobre cine. La actividad se desarrollará en la Planta 1 el viernes de 17:00 a 20:00 horas y el sábado en horario de mañana, de 11:30 a 13:30 horas, y de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Los participantes que acierten las preguntas planteadas podrán conseguir entradas para disfrutar de las últimas películas en OCINE. Además, quienes se acerquen a participar también podrán disfrutar de palomitas, creando una auténtica experiencia cinematográfica dentro del centro comercial.

Estas actividades forman parte de la programación especial del 20 aniversario de Gran Vía de Vigo, que continuará el próximo sábado 27 de junio con un concierto del grupo infantil A Gramola Gominola. La actuación tendrá lugar a las 18:00 horas en la Planta 2 y ofrecerá a las familias una nueva oportunidad para disfrutar de la celebración.

Asimismo, los clientes podrán seguir participando hasta el 31 de octubre en el sorteo de un BYD ATTO 2 DM-i, registrando sus tiques de compra a través de la APP del Club de los Disfrutones o en el Punto de Información.