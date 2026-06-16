Vigo y su comarca se preparan para la noche de San Juan: hogueras, sardiñadas, música y fiestas populares

En una semana, la noche de San Juan volverá a llenar Vigo y su área de hogueras, sardiñadas y verbenas entre el martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio, que este año será festivo.

En la ciudad olívica, hay que recordar que hay unos límites de tamaño: no podrán superar los cuatro metros de diámetro y los dos metros de altura en zonas urbanas, y en zonas rurales el límite será de seis metros de diámetro y tres metros de altura. Además, habrá que respetar una distancia de seguridad de 12 metros y no se podrán hacer hogueras en playas, parques, jardines públicos ni zonas sensibles. Las celebraciones tendrán como hora límite las 04:00 horas.

Por el momento, tal y como señalan fuentes del Concello a Treintayseis, se desconoce cuántas hogueras recibirán la aprobación municipal, ya que la revisión se hace desde 48 horas antes a la celebración, por lo que será el mismo día 23 en el que se conozca el número exacto con las que contará Vigo; el año pasado fueron 21 hogueras y cinco fiestas sin fuego, repartidas por distintos barrios y parroquias.

A pesar de esto, ya hay anunciadas varias fiestas en la ciudad olívica, con música, sardiñadas y churrascadas. Destaca la de Freixo, en Valladares, que celebrará sus fiestas de San Juan del 19 al 24 de junio. La noche del 23 contará con actuaciones folclóricas desde las 20:00 horas, venta de sardinas y churrasco, fuegos artificiales a las 23:45 horas, encendido de la gran hoguera a medianoche y verbena posterior con el Trío La Noche de O Grove y el Grupo Ritmo.

También en Bembrive, donde la fiesta arrancará a las 20:00 horas con una gran sardiñada, actuación del Grupo Arroulada y discomóvil Nexus de madrugada.

La programación viguesa se completa con otras celebraciones como la de Matamá, que comenzará ya por la tarde con una charla sobre las hierbas de San Xoán, una andaina, juegos tradicionales, reparto de sardinas desde las 21:00 horas, actuaciones de grupos locales, hoguera a medianoche y música posterior.

En Val do Fragoso, la Festa do Socio San Xoán reunirá desde las 21:30 horas sardiñada, choripán, churrasco, gaitas y discomóvil tras el encendido de la fogueira.

Comarca de Vigo

En el Val Miñor, las hogueras de Panxón, en Nigrán, son unas de las más reconocidas de toda la comarca. Las fiestas se celebrarán del 23 al 25 de junio, con verbena el martes 23 a cargo de la orquesta Solara y el grupo La Nave, además de actos religiosos, procesiones y música durante los días posteriores.

En Vincios, Gondomar, la celebración se adelanta al viernes 19 de junio, con sardiñada, churrascada, chouripán, concierto de la Agrupación Musical de Vincios y verbena final en el Torreiro de Santa Lucía.

O Porriño también se suma a la noche de San Juan con propuestas populares. En Atios, la comisión de fiestas de San Benito do Covelo organiza el primer Serán Furancheiro de San Xoán, que comenzará el martes 23 a las 19:00 horas con puestos de comida, tapas, sardinas al espeto, música DJ y hogueras. Además, en el Parque do Río de O Porriño se anuncia una foliada con churrasco, chorizos, criollos, sardinas, pan de millo, vino, queimada y música tradicional desde las 21:00 horas.

En Arcade, el Concello de Soutomaior celebrará la Noite de San Xoán en el Peirao con una programación familiar desde las 19:30 horas, sardiñada y churrascada desde las 21:00 horas, música del grupo Tanto Nos Ten, espectáculo de calle con la compañía Troula y encendido de la hoguera a medianoche.

En O Morrazo, Moaña vivirá una de las citas más multitudinarias con el Fuego Fest, festival urbano que se celebrará el 23 de junio con actuaciones de RVFV, La Factoría, Buxxi, LG1DO, Dumore, Michi y Anxo Silva.

En Areas, en Ponteareas, celebrarán la octava edición de su hoguera de San Juan, y en As Neves, la Praza Maior acogerá desde las 21:30 horas la Festa da Sardiña, verbena con el Grupo Arena, encendido de la fogueira a medianoche y chocolate con churros de madrugada.