El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: 700 metros de puerto para desconectar y ver el atardecer

Galicia cuenta con 1.498 kilómetros de costa, sin incluir sus islas, lo que representa casi el 19% del litoral español. Por ello, no resulta extraño que la comunidad disponga de numerosos municipios costeros con paseos marítimos de ensueño, desde los que se pueden contemplar espectaculares vistas del Atlántico mientras se disfruta de la brisa marina.

Uno de los paseos marítimos más reconocidos de las Rías Baixas es el de A Illa de Arousa, situado en el Puerto de O Xufre. Se trata de un recorrido de 700 metros que permite disfrutar de la belleza del mar, observar las distintas artes de pesca y contemplar las embarcaciones tradicionales que forman parte de la vista marinera de la isla.

700 metros de recorrido con vistas increíbles

Paseo marítimo de A Illa de Arousa Shutterstock

Entre los numerosos paseos marítimos que recorren la costa gallega, uno de los más destacados de las Rías Baixas es el Paseo de O Xufre, situado en A Illa de Arousa. Este recorrido comienza en el puerto de O Xufre, inaugurado en el año 1992, principal puerto pesquero de la isla, y se extiende por la zona norte de esta.

A lo largo del paseo, puedes contemplar la actividad diaria de los marineros, las embarcaciones tradicionales y las instalaciones vinculadas a la pesca y al marisqueo, tareas que forman parte de la identidad y la economía local desde hace generaciones.

Sin duda, es una excelente oportunidad para descubrir la estrecha relación que el municipio tiene con el mar. De hecho, al final del primer tramo del recorrido se instaló una escultura dedicada a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Estatua de la Virgen del Carmen, Illa de Arousa. Shutterstock

Durante el trayecto, las vistas de la ría y del litoral son una completa fantasía, convirtiendo el paseo en una experiencia ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad.

Además, hay varios restaurantes en los que pararte a degustar algunas de las recetas más típicas de la gastronomía gallega, en las que las protagonistas son los productos del mar frescos y autóctonos recién llegados al puerto.

Desde el puerto, la senda litoral continúa en dirección al Faro de Punta Cabalo, uno de los lugares más emblemáticos de A Illa de Arousa. El recorrido discurre por pasarelas de madera que se integran perfectamente en el paisaje y atraviesa espacios naturales de gran valor ecológico, como la zona de Area Secada.

Su riqueza paisajística hace que el recorrido sea uno de los más apreciados tanto por los vecinos como por los visitantes que se animan a realizarlo.