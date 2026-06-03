Confirmado: el parque acuático flotante más grande de España reabre el 15 de junio

Ya no queda nada para dar la bienvenida oficial al verano, y los parques acuáticos ultiman los preparativos para regresar por todo lo alto a la temporada estival, ofreciendo diversión y entretenimiento para todos los públicos.

El parque acuático flotante más grande de España, con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones, acaba de confirmar su apertura el próximo 15 de junio en Sanxenxo (Pontevedra). A partir de esa fecha y durante todo el verano, se podrá disfrutar de sus espectaculares atracciones y zonas de ocio en horario ininterrumpido de 11:30 a 20:30 horas.

El parque acuático flotante más grande de España abre el 15 de junio

Instalaciones del parque acuático flotante de la playa de Baltar, en Sanxenxo Aquapark Sanxenxo

La playa de Baltar, en Sanxenxo, volverá a convertirse este verano en uno de los destinos más divertidos de Galicia con la apertura del parque acuático flotante más grande de España. Con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones sobre el mar, este espacio de ocio regresa a partir del próximo 15 de junio, dispuesto a ofrecer la mayor diversión posible.

Para los más aventureros y con muchas ganas de diversión, Aquapark Sanxenxo ofrece decenas de estructuras hinchables donde saltar, trepar, deslizarse y superar desafíos. Entre sus atracciones destacan las siguientes:

Toboganes gigantes

Retos de equilibrio

Plataformas de salto

Obstáculos flotantes

Pero esto no es todo, los más pequeños de entre 3 y 6 años también tienen su espacio para disfrutar de esta aventura. Se trata de un área especialmente diseñada para los más pequeños, con hinchables adaptados a su edad, juegos acuáticos, toboganes suaves y actividades pensadas para que disfruten con total seguridad.

Además, el parque cuenta con supervisión constante y chalecos salvavidas incluidos, garantizando una experiencia segura y tranquila para toda la familia.

Durante toda la temporada estival, el parque abrirá todos los días en horario de 11:30 a 20:30 horas, permitiendo disfrutar de sus instalaciones en cualquier momento del día y aprovechar al máximo la experiencia.

Cómo acceder y cuáles son sus precios

Acceder al parque acuático de Sanxenxo es muy sencillo. Solo tienes que acercarte a la caseta ubicada en la playa de Baltar, donde el personal te explicará el funcionamiento de las instalaciones y te entregará todo lo necesario para vivir la experiencia: chaleco salvavidas y pulsera.

En cuanto a las tarifas, son las siguientes (incluye calcetines antideslizantes y chaleco salvavidas):