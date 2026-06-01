Vigo se prepara para la noche de San Juan 2026: plazos, horarios y prohibiciones

Con la llegada del mes de junio, arranca también la cuenta atrás para la celebración de la noche de San Juan en Vigo, del 23 al 24 de junio, que será festivo en la ciudad.

Para ello, el Concello ha publicado el bando en el que recoge la regulación para la celebración de hogueras, cacharelas y sardiñadas para este año, que necesitarán autorización municipal tanto si se celebra en espacios públicos como en terrenos privados.

Aquellas personas, comunidades, colectivos u organizaciones que quieran realizar una hoguera deberán presentar la solicitud en el Registro General del Concello de Vigo antes del 11 de junio. El Concello estudiará la solicitud y, en caso de concederla, comunicar la autorización al distrito forestal correspondiente al menos 48 horas antes del evento.

Para las hogueras en vías o espacios públicos municipales, solo se concederá autorización a colectivos o asociaciones vecinales y culturales debidamente constituidos. Entre la documentación requerida, además de los datos y DNI de los responsables, también se deberá incluir un plano de situación del lugar donde se ubicará la hoguera y sus elementos accesorios. También será obligatorio aportar una póliza de seguro de responsabilidad civil y el justificante de estar al corriente de pago.

Los materiales para la hoguera deberán estar colocados con dos días naturales de antelación para que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento pueda inspeccionarla. En zonas urbanas, no podrán superar los cuatro metros de diámetro ni los dos metros de altura. En zonas rurales, el límite será de seis metros de diámetro y tres metros de altura.

Altura máxima y prohibiciones

La normativa fija también una separación mínima de 12 metros entre las hogueras y edificios, árboles, vehículos o mobiliario urbano, salvo en el casco urbano, donde la delimitación dependerá del Servicio municipal de Extinción de Incendios y Salvamento. Además, no podrán instalarse cerca de líneas eléctricas, inmuebles, zonas verdes, jardines o cualquier otro emplazamiento que pueda generar una situación de peligro.

El bando prohíbe expresamente quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, derivados de hidrocarburos, productos tóxicos o contaminantes y cualquier material que pueda desprender humos peligrosos. También se advierte de que no se deben arrojar al fuego recipientes con líquidos inflamables o gases a presión, como sprays, aunque estén vacíos.

Con carácter general, y salvo autorizaciones excepcionales, queda prohibida la celebración de hogueras de San Juan en playas, parques y jardines municipales, en el Casco Vello y cerca de cualquier elemento del patrimonio histórico o cultural.

Horario

La celebración deberá finalizar como máximo a las 04:00 horas de la madrugada y, una vez apagada la hoguera, las personas responsables tendrán que asegurarse de que las cenizas quedan completamente extinguidas y retirar todos los restos generados durante el evento. Además, deberán cumplir la normativa de prevención del consumo de alcohol por parte de menores.

El Concello advierte también de que las autorizaciones podrán quedar sin efecto si el índice diario de riesgo de incendio forestal alcanza el nivel extremo. En ese caso, las autorizaciones emitidas con anterioridad se entenderán automáticamente revocadas. Las autorizaciones, además, no eximen en ningún caso de las responsabilidades por posibles daños o perjuicios.