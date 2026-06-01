Estos son todos los eventos que tendrán lugar en junio de 2026 en Pontevedra para pasarlo en grande

Estos son todos los eventos que tendrán lugar en junio 2026 en Pontevedra para pasarlo en grande

El mes de junio en Pontevedra se iniciará con diversos eventos deportivos que darán paso a una serie de espectáculos en los diferentes teatros y auditorios de la comarca. ¿Qué te apetece más?

Entre los grandes eventos del mes también podemos destacar el festival Surfing The Lérez, el Encontro Internacional de Contadores de Historias: Sete Falares 2026 y la representación de la comedia teatral Inmaduros.

6 de junio: 200K Rías Baixas MTB

Prueba de ciclismo 200K Rías Baixas MTB

El sábado 6 a las 08:00 horas dará inicio la prueba de ciclismo conocida como 200K Rías Baixas MTB, un recorrido Non Stop en el que todos los participantes recorrerán la provincia de Pontevedra con sus bicicletas.

Se podrá completar bajo diferentes modalidades: individual, en pareja o en relevos. Asimismo, es posible usar tanto bicicletas convencionales como eléctricas.

6 y 7 de junio: Gladiator Race

La Gladiatior Race vuelve con sus dos modalidades a Pontevedra

La prueba deportiva bautizada como Gladiator Race tendrá lugar el primer fin de semana del mes de junio -el sábado 6 y domingo 7- en la Isla de las Esculturas.

Habrá dos pruebas paralelas: una diseñada para adultos y otra para niños.

Por un lado, la Gladiator Race para adultos consistirá en un circuito al aire libre de aproximadamente 8 kilómetros y más de 40 obstáculos. La carrera dará inicio a las 16:00 horas del sábado 6 con la tanda élite.

Por otro lado, la Gladiator Race Kids tendrá lugar el domingo 7 a partir de las 11:00 horas. Es una prueba destinada a niños que se encuentran entre los 3 y 12 años. Será un recorrido de 800 metros en total.

Del 7 al 14 de junio: Encontro Internacional de Contadores de Historias: Sete Falares 2026

Cartel del Encuentro Sete Falares

El festival de narración oral conocido como Sete Falares vuelve un año más a Pontevedra durante toda la segunda semana de junio. Dará inicio el domingo 7 y se extenderá hasta el próximo domingo 14.

El programa de 2026 todavía no ha sido revelado, pero se espera que salga a la luz durante la primera semana de junio. Como referencia, el año pasado acudieron a este festival personalidades tan destacadas del panorama narrativo internacional y nacional como Lela Mayer, Soledad Felloza, María da Pontragha y Bleuenn le Friec o Iñaki Carretero.

12 de junio: Representación de Inmaduros

La comedia 'Inmaduros', protagonizada por Carlos Sobera y Ángel Pardo

El viernes 12 a las 20:30 horas en el Auditorio de Sede Afundación Pontevedra podremos disfrutar de una de las comedias que más ruido están haciendo en la escena teatral española: Inmaduros.

Protagonizada por Carlos Sobera y Ángel Pardo, esta comedia ágil y reflexiva se centra alrededor de la vida amorosa de Alfi y Fideo, dos amigos que son como el agua y el aceite. Cuando Fideo se divorcia tras haber estado 25 años casado, Alfi intenta animarlo organizando citas con cuatro mujeres reales y una virtual.

¿En qué terminará esta aventura? ¿Volverá Fideo a enamorarse? ¡Para descubrirlo consigue ya tus entradas! No te arrepentirás.

12 y 13 de junio: Surfing The Lérez

Cartel de la edición de 2026 del festival de música Surfing The Lérez

El viernes 12 y sábado 13 regresa con más fuerza que nunca el festival de música gratuito más grande de Pontevedra: Surfing The Lérez, ubicado en la Illa do Covo.

Durante dos días completos vamos a poder disfrutar de los mejores artistas y grupos de la escena gallega e internacional. Además, para completar esta experiencia, Surfing The Lérez también dispone de un mercado emergente, de una zona de gastronomía, una zona infantil y hasta de un punto de recogida de alimentos.

Algunos de los artistas que se subirán al escenario de la Isla do Covo son 9Louro, El Nido, Freedonia, Grande Amore, Galician Army, Alizza, Balteira, Carlos Crespo y mucho más.

13 de junio: IV Tronko Fest

Cartel de la 4.ª edición del Tronko Fest

El sábado 13 en el Tronko Bar tendrá lugar la 4.ª edición del Tronko Fest, situado en la Rúa dos Matos de Arango, un festival de la mejor música estatal de rock, punk, metal, grunge y mucho más.

A partir de las 12:00 horas los asistentes podrán disfrutar de un menú que incluye lasaña, empanadas, tortillas, empanadillas, paella y bocadillos.

Después del festín llegará la hora de cantar, bailar, gritar y saltar con los grupos de esta nueva edición, los cuales no dejarán a nadie indiferente: Manolo Kabezabolo y Los Ke Te Revientan el Bolo, The Eskarallas, Sarlemaz Cerebral, Infección, Debakle, Five Pipers, Txuvasko, Vandida y Cividade Hill.

¡No te lo puedes perder!

18 de junio: Espectáculo de ballet La Cenicienta

Imagen de actuación de La Cenicienta. Adenty.

El jueves 18 a las 19:30 horas en el Auditorio de la Sede Afundación Pontevedra podremos disfrutar de una emocionante representación de la historia de La Cenicienta en formato ballet.

No dudes en acercarte con toda la familia para disfrutar de un elegante espectáculo de ballet basado en uno de los cuentos infantiles más conocidos del mundo. ¡Hazte con las entradas antes de que se agoten!

20 y 21 de junio: Festival Danzas do Mundo

Cartel del festival Danzas do Mundo

El sábado 20 y el domingo 21 podremos disfrutar de Danzas do Mundo, un festival de danza folclórica celebrado en pleno casco histórico de Pontevedra: en la Plaza de España y de la Ferrería.

Los asistentes podrán disfrutar de clases de danza gratuitas tanto por la mañana como por la tarde. También habrá un amplio repertorio de exhibiciones de diferentes escuelas nacionales e internacionales, todo esto siendo gratuito y abierto a todos los públicos.

26 de junio: Espectáculo de danza 360º

Cartel de la representación del espectáculo de danza '360º'

El viernes 26 a las 20:00 horas tendrá lugar en el Auditorio Sede Afundación Pontevedra la representación de 360º, El mundo, la vida y la danza, siguen girando.

Se trata de un show que hará viajar a todo su público a través de la danza. Bajo la dirección de Verónica Aboy y con más de 170 bailarines de la escuela Getting Jiggy en el escenario, 360º nos muestra que cuando el ser humano baila no hay diferencias.

También dispondremos de invitados especiales, como el grupo de batucada y baile brasileño Axé Bahia, el grupo de danza tradicional gallega Brétema y la acróbata Tatiana Fontenla.

¿A qué esperas para conseguir tus entradas?