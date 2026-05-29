Ya es oficial: reabre en Galicia un parque acuático con varios toboganes y piscinas el 19 de junio

El verano está cada vez más cerca y eso ya se nota tanto en el ambiente como en el ánimo de la gente. Con la llegada del buen tiempo, comienzan también las ganas de disfrutar de la playa, de los planes al aire libre y de las fiestas con amigos. Entre las opciones más populares para combatir el calor destacan, un año más, los parques acuáticos.

En Galicia, además del Parque Acuático de Cerceda (A Coruña) y de las diferentes instalaciones acuáticas flotantes repartidas por varias playas, otro de los destinos más esperados ya ha confirmado su fecha de apertura. Se trata del Parque Acuático de Monterrei, en Ourense, que abrirá sus puertas el próximo 19 de junio para dar inicio a una nueva temporada de verano, tal y como nos han confirmado desde el establecimiento.

El parque acuático de Monterrei abre el 19 de junio

Parque acuático de Monterrei Turismo Ribeira Sacra

El verano cada vez está más cerca y con él regresan también algunos de los planes más esperados para combatir las altas temperaturas. Uno de ellos es la visita a parques acuáticos, una alternativa de ocio que cada año gana más adeptos en Galicia.

En este contexto, el Parque Acuático de Monterrei ya ha confirmado su apertura para la temporada estival de 2026.

Las instalaciones abrirán al público el 19 de junio y permanecerán operativas hasta el 13 de septiembre. En principio, el recinto contará con las mismas atracciones acuáticas que la campaña de verano de 2025, aunque se está trabajando en la construcción de otras nuevas como la de un "río lento".

El parque acuático, inaugurado en 2024, registró una gran acogida en su estreno, alcanzando los 60.000 usuarios en sus primeros 50 días de funcionamiento. Actualmente, el recinto dispone de una amplia zona de piscinas, incluida una de olas, y toboganes, además de un área acuática infantil y diferentes servicios.

Todavía se desconoce si el recinto contará con los mismos horarios y precios del año pasado, por lo que conviene mantenerse al tanto de cualquier novedad sobre este lugar de ocio ideal para pasar un día con amigos, familia y niños.

El parque acuático forma parte del Complejo Lúdico-Deportivo de Monterrei, un espacio que integra también pistas de tenis, pistas de pádel, pista de Pump-Track, pista de atletismo y cancha polideportiva.

Algunas de las instalaciones actuales del Parque acuático de Monterrei Xunta de Galicia

"Cabe recordar que en la actualidad están en marcha en el parque acuático de este complejo deportivo las obras de la fase dos, con la construcción de un río lento, por importe de casi 1,9 millones de euros, y de las fases tres y cuatro, por importe de casi 1,85 millones de euros. Con todas ellas se completará el equipamiento, ampliando la instalación con nuevos vasos y otros elementos lúdicos y deportivos que estarán ya en uso este verano", indican desde la Xunta de Galicia.