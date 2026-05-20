La playa donde desconecta María Castro: un paraíso natural de mar abierto y 80 metros de largo

Son muchos los famosos gallegos que viven fuera de Galicia y que aprovechan cualquier oportunidad para regresar y disfrutar de unos días de descanso. Es el caso de la actriz María Castro, que cada verano vuelve a Galicia y comparte con sus seguidores, a través de las redes sociales, algunos de sus planes y rincones favoritos.

La actriz es una visitante habitual del Balneario de Mondariz (Pontevedra), un lugar ideal para relajarse y desconectar de la rutina, al que regresa "todos los veranos". Sin embargo, este no es el único destino de sus vacaciones gallegas: playas, monasterios y restaurantes también forman parte de su itinerario siempre que vuelve a casa.

"Una puesta de sol de escándalo"

Praia de Os Frades, en Baiona, comarca de Vigo Turismo de GaIicia

La actriz María Castro compartió el verano pasado en sus redes sociales alguna fotografía desde la que ella misma describía como una de sus "playas favoritas en Baiona". Se trata de la playa de Os Frades, un pequeño arenal situado en el municipio de Baiona, en la comarca de Vigo, que destaca por su carácter natural, su tranquilidad y su entorno privilegiado abierto al Atlántico.

Este rincón gallego se ha consolidado como un refugio para los que quieren visitar una playa en la que estar en calma, lejos de las más concurridas. La playa de Os Frades revalidó en 2026 su Bandera Azul, un reconocimiento que certifica la excelente calidad ambiental del entorno.

Este distintivo garantiza la pureza de sus aguas para el baño, la seguridad de sus visitantes, la calidad de los servicios disponibles y una adecuada gestión y educación ambiental.

Praia de Os Frades, en Baiona Shutterstock

Con apenas unos 80 metros de longitud, se trata de una playa pequeña e íntima, lo que contribuye a su tranquilidad. Su arena es gruesa y tiene un carácter salvaje muy representativo de la costa gallega. Es una playa ventosa, con aguas transparentes que invitan al baño, aunque son un tanto frías.

Su nombre tiene un interesante origen histórico. Antiguamente, los frailes del convento franciscano ubicado dentro de la Fortaleza de Monterreal, desaparecido en el siglo XIX, se bañaban en esta playa. Accedían a ella a través de una puerta en la muralla que todavía se conserva a día de hoy, lo que añade un valor patrimonial e histórico al lugar.

No es de extrañar que esta playa sea una de las favoritas de Baiona de la actriz María Castro, dado su enorme atractivo, entorno natural y posibilidad de desconexión que ofrece.