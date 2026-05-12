Este pueblo, que ofrece una elevada calidad de vida, busca vecinos: "Nos gustaría recibir personas trabajadoras"

La despoblación se ha convertido en una de las grandes amenazas del mundo rural. Ante esta realidad surge una pregunta: ¿es posible revertir la España vaciada? Proyectos como 'Hola Pueblo' trabajan para lograrlo.

En su página web, esta iniciativa impulsada por Redeia, IKEA y AlmaNatura reúne municipios de toda España que buscan nuevos habitantes y ofrece una elevada calidad de vida.

Paisajes de ensueño y con un gran encanto

Paisaje de Hermisende Hola Puebllo

En Galicia hay varios pueblos adheridos al proyecto, así como en otras regiones cercanas. Es el caso de Hermisende, en Zamora (Castilla y León), situado a apenas unos kilómetros de la frontera gallega.

Situado en la comarca de Sanabria, Hermisende es un pueblo con orografía de montaña y clima suave durante todo el año. Tiene cinco pedanías (Hermisende, Castrelos, La Tejera, San Ciprián de Hermisende y Castromil) y una población aproximada de 1.785 habitantes, según 'Hola Pueblo'.

Es un lugar perfecto para quienes buscan paisajes de ensueño. Sus valles y montañas están poblados de bosques de robles y castaños centenarios y cuentan también con un rico ecosistema que favorece el desarrollo de numerosas especies como el lobo ibérico, el jabalí, etc.

Entre su patrimonio histórico destaca la iglesia de Santa María, de estilo barroco y construida a finales del siglo XVIII, según consta en la inscripción de un sillar inferior. También merecen una mención especial sus molinos harineros, sus puentes de piedra y su arte escultórico.

"La belleza y encanto de una zona rural de montaña con un entorno inigualable hacen de Hermisende un lugar ideal para emprender un nuevo proyecto de vida, como una alternativa viable y real", garantiza Jesús González, alcalde de Hermisende.

Áreas de oportunidad en Hermisende

Hermisende ofrece oportunidades laborales y de emprendimiento en distintos sectores. Entre ellas destacan la transformación y comercialización de castañas, setas y hongos silvestres; la atención a personas mayores; el sector de la construcción; y una licencia de taxi disponible.

Asimismo, empresas de proximidad buscan peones forestales, mientras que las actividades vinculadas al turismo de aventura (visitas guiadas, rafting, piragüismo, kayak...) también representan una interesante alternativa laboral en la zona.

"Nos gustaría recibir personas trabajadoras, responsables y con iniciativa, pero sobre todo, implicadas y respetuosas con el medio ambiente y con las familias que ya viven en el municipio. Es una experiencia, es una oportunidad", afirma el alcalde de Hermisende.

Colegios, centros de salud y otros servicios

Hermisende cuenta con un consultorio médico con dos días a la semana y un centro de salud con servicio de urgencias a 10 kilómetros de distancia. Asimismo, posee una tienda de alimentación y posibilidad de servicio de comidas a domicilio a personas de la 3ª edad.

Aunque en el municipio no hay estación de servicio, las más cercanas están en Padornelo, a 17 kilómetros, y en Vilavella, en A Mezquida (Ourense), a 21 kilómetros.

Por otro lado, Hermisende cuenta con tres pistas polideportivas, tres parques infantiles y cinco parques bio-saludables para personas mayores. Además, existen dos salas polivalentes con ordenadores y acceso a Internet.

En lo que respecta a la oferta educativa, para los niveles de Infantil y Primaria hay que dirigirse al Colegio Público Tuela Bibey, a 10 kilómetros, en Lubián. Para Secundaria, Bachillerato y FP se encuentra el IES Valverde de Lucerna, en Puebla de Sanabria, con transporte diario.