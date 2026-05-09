Cuenta atrás para San Juan 2026: estos son los requisitos para hacer hogueras y fecha límite para anotarse

San Juan es una de las festividades más esperadas del año. De hecho, este 2026, la Xunta ha establecido el 24 de junio como festivo autonómico, permitiendo a toda la región disfrutar de esta fecha marcada en rojo en el calendario.

La noche del 23 al 24 de junio se celebra la Noite Meiga, coincidiendo con la noche más corta del año. Se trata de una tradición muy extendida, marcada por las sardinas, los rituales y las hogueras en playas y espacios públicos.

Normas para hacer hogueras este San Juan y fecha límite para anotarse

Con la llegada de San Juan, ayuntamientos como el de Nigrán (Pontevedra) ya empiezan los preparativos. De hecho, el gobierno local ha publicado esta semana un bando con los requisitos para encender hogueras y el plazo límite para realizar la inscripción.

En este contexto, las personas que desean hacer una hoguera este 2026 deberán solicitarlo en el Registro Xeral del Concello de Nigrán, hasta el 13 de junio inclusive. Para ello, basta con indicar la ubicación elegida (de su titularidad), así como el nombre, la dirección, el número de teléfono y el número de identificación de los responsables.

En un bando publicado esta semana por el Ayuntamiento, el gobierno local también establece una serie de requisitos y obligaciones para todas aquellas personas que vayan a realizar hogueras en la noche de San Juan.

Entre las principales normas y medidas de seguridad destaca que el material inflamable de la hoguera deberá estar amontonado con un día de antelación a su quema, para poder llevar a cabo su revisión.

El volumen del material combustible de la hoguera no podrá superar los cinco metros de diámetro ni los tres metros de altura. Además, la separación entre las hogueras y los edificios, árboles y demás objetos, será como mínimo de 12 metros.

Asimismo, el Ayuntamiento prohíbe la quema de neumáticos, plásticos, aceites y, en general, cualquier otra sustancia que desprenda humos tóxicos. Tampoco se podrán arrojar al fuego recipientes que contengan líquidos inflamables o gases a presión, incluso si están vacíos.

Al finalizar la hoguera y, antes de abandonar el lugar de esta, el Concello de Nigrán recuerda que los responsables de la organización cuidarán que las cenizas queden totalmente apagadas. "Los solicitantes serán responsables de los daños que pudieran ocasionar a terceros", aclara.