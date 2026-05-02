La danza invade el Auditorio Mar de Vigo: estas son las ganadoras del primer día de Vigo Porté

Bailarines de toda España y Europa participan este fin de semana en la 14ª edición de Vigo Porté y en el 6º Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo. La cita ya ha repartido los premios a las mejores coreografías de las categorías 'Mini' e 'Infantil'.

La competición de la categoría 'Mini' se disputó este viernes por la mañana. Las escuelas de baile de Vigo, Sada (A Coruña), Vilassar de Mar (Barcelona) y Palma de Mallorca han realizado las mejores coreografías protagonizadas por bailarinas de 2 a 12 años.

Además, desde la pasada edición, el público tanto presencial como online puede votar por su coreografía ganadora. En esta ocasión, el voto del público online ha sido para 'Parruliños' de la escuela olívica LDanza. El voto del público presencial ha sido para 'Annie' de Media Punta (Vigo).

Por la tarde fue el turno de las bailarinas de la categoría 'Junior' (12-15 años). Destacaron las escuelas de baile de Coimbra (Portugal), Vilassar de Mar (Barcelona), Sada (A Coruña) y Vigo, que se han convertido en las grandes triunfadoras de la categoría Infantil.

Las escuelas de Bideford (Reino Unido) y Palma de Mallorca (Islas Baleares) completaron el panel de los primeros premios. Además, el voto online fue para la coreografía 'Bulería' de la escuela LDanza de Vigo y el voto presencial para 'Enamorá' de la escuela Sadanza (A Coruña).

Este sábado se está disputando la categoría 'Junior', con un total de 148 coreografías compitiendo. El domingo tendrá lugar la competición de la categoría 'Absoluta' y, por la tarde, a partir de las 18:00 horas tendrá lugar la Gran Final Vigo Porté 2026, que seleccionará las mejores coreografías y el Premio VP26 de las 417 participantes.