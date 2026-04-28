Vegalsa-Eroski y AMICOS impulsan una reforestación en una zona afectada por los incendios en Monterrei (Ourense).

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la Asociación AMICOS reunieron hoy en Monte A Caridade, en Monterrei, a más de un centenar de escolares de los centros CEIP Medeiros de Monterrei, CRA Monterrei y CEIP Plurilingüe de Oímbra para participar en una acción de reforestación en un área especialmente afectada por los incendios forestales del pasado verano.

La iniciativa permitirá plantar más de dos hectáreas de árboles autóctonos, con el objetivo de contribuir a la recuperación del entorno y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la biodiversidad y el cuidado del monte. Según datos de la Consellería do Medio Rural, en 2025 ardieron en Galicia cerca de 119.000 hectáreas, con la provincia de Ourense concentrando el 86% de la superficie calcinada.

Bajo el lema "Raíces que nacen do corazón", la acción reunió a diferentes entidades y representantes institucionales comprometidos con el territorio. Junto a los equipos de Vegalsa-Eroski, la Ecobrigada de AMICOS y los centros escolares, participaron proveedores de la compañía como ViniGalicia y Gallega de Patatas, así como representantes de la Xunta, la Deputación de Ourense, ayuntamientos de la zona, el distrito forestal de Verín, la Asociación Monteval GDR-9 y la Comunidade de Montes en Man Común "A Caridade".

La representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso, destacó que esta décima edición de la plantación de árboles busca multiplicar el impacto positivo en el ecosistema mediante una colaboración especial con AMICOS, entidad con la que la compañía desarrolla numerosas acciones de carácter social y ambiental.

Por su parte, el director general de AMICOS, Xoán España, subrayó que iniciativas como esta demuestran que la colaboración entre empresa y tercer sector puede traducirse en proyectos que cuidan el entorno y mejoran la vida de las personas con discapacidad.

La iniciativa da continuidad a una década de compromiso medioambiental de Vegalsa-Eroski a través de "Unha árbore, unha historia", programa con el que ya se han plantado más de 600 árboles autóctonos con la participación de alumnado de toda Galicia.