El paraíso existe y está a 1 hora de Vigo: la playa que querrás descubrir esta primavera al norte de Portugal

Los gallegos solemos optar por hacer escapadas al norte de Portugal siempre que tenemos la ocasión, ya que los atractivos del país luso son muchos: desde su gastronomía y sus paisajes hasta su cultura e historia.

Playas, rutas de senderismo, municipios, fiestas tradicionales... las posibilidades son amplias. Uno de sus arenales más cercanos a Galicia ha sido recientemente galardonado con un prestigioso premio que reconoce su excelencia, calidad y notoriedad, motivos más que suficientes para incluirlo en tu próxima visita a Portugal.

Playa paradisíaca a una hora de Vigo

Praia de Moledo cm-caminha.pt

A pocos kilómetros de Galicia, en el municipio portugués de Caminha, se encuentra uno de esos rincones especiales para cualquier escapada: la Praia de Moledo, que acaba de reforzar su prestigio al recibir el 'Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026', en la categoría 'Região'.

No es un premio cualquiera, sino uno que avala su excelencia, calidad y notoriedad tras analizar cinco factores clave:

Satisfacción de aquellos que han tenido el gusto de visitarla

Relación calidad-precio

Intención de recomendar el destino

Confianza que genera

Innovación

Además, 407.000 consumidores participaron en que Moledo haya sido reconocida con este prestigio, lo que convierte este galardón en un buen termómetro de lo que realmente valoran los viajeros.

La Praia de Moledo destaca por su belleza natural y paisajística, situada en un enclave paradisíaco que te dejará sin palabras. Sorprende su arena blanca y su abertura al Atlántico, creando un paisaje excepcional y digno para relajarse o pasear.

Además, es un destino muy valorado por quienes practican deportes acuáticos, como el surf, el windsurf o el kitesurf, entre otros. A esto se suman sus aguas de gran calidad ambiental y servicios que facilitan la visita, tanto en verano como en otras épocas del año más tranquilas.

Frente a la playa, mientras tomas el sol y disfrutas de los encantos de Portugal, podrás divisar el Forte da Ínsua, una antigua construcción del siglo XVII que añade un toque histórico y cultural a este paisaje único.

Forte da Ínsua desde la praia de Moledo Shutterstock

El islote da Ínsua, en la desembocadura del río Miño, fue un lugar estratégico y religioso durante siglos, con una ermita y posteriormente un monasterio franciscano. En el siglo XVII se construyó un fuerte para defender la frontera portuguesa.

Hoy está abandonado y en estado delicado, aunque conserva ruinas. Destaca por su pozo de agua dulce, una rareza en islotes marinos. Es uno de los tres únicos existentes en el mundo con esa característica.