Se buscan vecinos en este pueblo de 495 habitantes de Galicia con oportunidad para emprender en varios sectores

La despoblación rural es un grave problema en Galicia, donde muchos municipios son víctimas del abandono de sus tierras. La falta de oportunidades es uno de los principales motivos por los que sus habitantes deciden partir hacia otros lugares, aunque eso suponga dejar atrás el lugar que les vio crecer.

Para tratar de revertir el abandono rural nace 'Holapueblo', una iniciativa promovida por Redeia, IKEA y AlmaNatura que busca revitalizar el medio rural y devolverle vida. Uno de los seis pueblos gallegos que forman parte de esta edición es Chandrexa de Queixa (Ourense).

Son 495 y necesitan más habitantes

Casa do Concello de Chandrexa de Queixa 'Holapueblo'

Chandrexa de Queixa es un municipio de montaña de Ourense situado en el corazón de la Ribeira Sacra, uno de los paisajes más emblemáticos de Galicia.

Destaca por su enorme riqueza natural: más de la mitad de su territorio está protegido dentro de la Zona de Especial Conservación "Área de Montaña Macizo Central", e incluye espacios como valles glaciares, cascadas, puentes históricos y zonas recreativas junto a embalses.

Su economía rural se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, con especial importancia del silvopastoreo, que además contribuye a prevenir incendios. En 2022 contaba con más de 1.300 cabezas de ganado vacuno y unas 3.500 de ovino.

"Somos un ayuntamiento saneado económicamente, con potencial de actividades ganaderas y de pequeños emprendimientos de actividades no agrarias de servicios y dinamización del medio rural", indica Francisco Rodríguez Rodríguez, Alcalde de Chandrexa de Queixa.

En 2024, el municipio compartió con otros ayuntamientos cercanos el reconocimiento como "Capital de la montaña española".

"Por amor al medio rural. Chandrexa de Queixa cuenta con un elevado potencial de recuperación de ganadería extensiva, actividades agroalimentarias y de diversificación de turismo sustentable de montaña y de dinamización del embalse, precisando la llegada de nuevos residentes, emprendedoras y emprendedores", comenta Enrique González, técnico desarrollo rural.

Oportunidades de emprendimiento

El municipio de Chandrexa de Queixa necesita atraer nuevos habitantes y emprendedores que quieran emprender negocios acordes al entorno natural, especialmente comprometidos con la montaña y el embalse, que son sus principales recursos.

Las oportunidades se centran en reforzar la actividad agroganadera y el silvopastoreo, así como impulsar el turismo de montaña. También hay demanda de oficios como construcción de instalaciones, además de la posibilidad de reabrir un supermercado local.

Se requieren profesionales en el ámbito sanitario y asistencial, así como personal para el mantenimiento de fincas y caminos. También existen proyectos forestales colectivos y la posibilidad de poner en marcha industria.

Más servicios en Chandrexa de Queixa

Chandrexa de Queixa, Ourense 'Holapueblo'

En el municipio hay farmacia y un consultorio médico, mientras que el centro de salud está en Castro Caldelas, a unos 20 minutos. El hospital más cercano está en Ourense.

En cuanto a oferta cultural y deportiva hay pistas deportivas y una nave multiusos, así como un centro de Identidad Gallega-museo etnográfico, entre otras.

Respecto a los centros educativos, cuenta con un jardín de infancia para atender a niños/as de 0 a 3 años. Para acceder a Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional es necesario desplazarse a Pobra de Trives o Castro Caldelas, contando con transporte gratuito.