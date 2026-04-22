Vigo adelanta el Día Internacional de la Danza para este sábado con bailes por toda la ciudad

Vigo se echará a las calles a bailar este próximo sábado 25 de abril. La Agrupación de Centros Deportivos e Culturais ha adelantado esta celebración y ha organizado diversas actuaciones de grupos folclóricos por toda la ciudad, con un acto central en la calle Príncipe.

Este acto central tendrá lugar a las 18:15 horas, frente al museo Marco. Allí, se dará lectura al manifiesto del Día Internacional de la Danza, en la que participará una representación del Concello de Vigo.

Esta será la apertura oficial de la jornada y, ya a las 18:30 horas, se desarrollarán actuaciones simultáneas en cinco barrios de la ciudad: Bouzas, O Calvario, Navia, Travesas y en la propia calle Príncipe. Un total de 17 grupos folclóricos actuarán en turnos de 15 minutos.

El objetivo de esta propuesta es acercar la danza tradicional gallega al espacio público. La Agrupación de Centros Culturais de Vigo viene organizando estos actos desde 2012 y ya ha consolidado esta celebración como una referencia del calendario cultural de la ciudad.

La iniciativa pone así en valor el trabajo de las asociaciones culturales de la ciudad y su contribución a la preservación del patrimonio inmaterial gallego, favoreciendo el contacto directo con la ciudadanía con un formato abierto, próximo y accesible.

¿Quién actuará?