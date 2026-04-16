Reto del Celta, teatro y mucho humor: estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

La agenda del fin de semana en Vigo arranca con fuerza: una cita para la historia en Balaídos, con el objetivo de remontar un 3-0 en contra encajado ante el Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Además, el fin de semana tendrá a dos figuras del cine y el teatro nacional sobre las tablas del Teatro Afundación y una jornada de sábado en la que los monólogos tendrán un protagonismo importante.

Jueves, 16 de abril

Estadio de Balaídos. RCCELTA

Desde este miércoles, el Centro Comercial Gran Vía acoge el mercado de arte y creatividad Mona hasta el sábado, en horario de 11:30 a 20:30 horas, en la planta cero, junto al acceso de la calle Miradoiro. En esta décima edición del evento participarán más de 40 creadores repartidos a lo largo de los cuatro días.

En el entorno de Balaídos, la vuelta de los cuartos de final de Europa League ante el Friburgo se vivirán desde horas antes del comienzo del encuentro a las 18:45 horas. La afición recibirá al autobús del Celta a las 17:00 horas en la calle Pablo Iglesias en una previa que promete ser multitudinaria.

La jornada terminará a las 20:30 horas con la comedia Mejor no decirlo, protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, en el Teatro Afundación. Una comedia "estimulante y dinámica" con entradas a la venta desde 17,80 euros en Ataquilla.

Viernes, 17 de abril

El Monstruo de Colores

El público infantil tiene una cita en el Teatro Salesianos a las 18:00 horas con El Monstruo de Colores, un espectáculo basado en el conocido libro para aprender a reconocer, nombrar y expresar sentimientos como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y la calma.

Las entradas se pueden adquirir aquí a partir de 12 euros.

Además, en el Círculo de Empresarios de Vigo se celebra Vicon, el Congreso de Ciberseguridad, que tendrá dos jornadas, viernes y sábado, con un amplio programa de charlas que se pueden consultar en su página web.

Sábado, 18 de abril

Hovik

El sábado es día para la comedia en Vigo, con tres monólogos casi simultáneos. Por un lado, el Teatro Afundación acogerá la presentación del espectáculo Grito, de Hovik, a partir de las 20:30 horas, con entradas desde 20,90 euros. En el mismo recinto, a partir de las 22:30 horas, será el turno de Patricia Espejo con Comedia de la buena. Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 19,80 euros.

Además, el Teatro Salesianos acogerá doble función del monólogo de Carlos Blanco La penúltima, a las 20:30 y a las 22:30 horas.

La oferta del día se completa con el concierto de la Orquestra Vigo 430, Ecos e travesías, a las 20:00 horas en el Auditorio Martín Códax. El programa recorre cuatro siglos de música y contará con el estreno en España de Les Traversées 7, obra de la compositora y violinista francesa Élise Bertrand, que estará sobre el escenario para interpretarla.

También participarán la violista Emma Wernig y el director Pablo Puga en un concierto que conecta a compositores como Respighi, Casadesus y Mozart a través de una idea común: el diálogo entre épocas, estilos e instrumentos. Las entradas están a la venta a partir de 11 euros.

En el Pazo dos Escudos, doble cita con los conciertos Candlelight. A las 19:00 horas se ofrecerá el Tributo a ABBA y a las 21:00 horas, con temas de Coldplay e Imagine Dragons. Las entradas, desde 21 y 35 euros, respectivamente, se pueden comprar aquí.

Y siguiendo la fiebre que se ha despertado a nivel mundial por el K-Pop, en el Auditorio Mar de Vigo, se celebrará Las Guardianas del Ritmo, un espectáculo musical con estética inspirada en este estilo musical y las performances de idols. Se trata de un show más escénico que de concierto tradicional, donde la música, el baile y la puesta en escena tienen un peso similar, orientado especialmente a público joven y fans de la cultura pop asiática.

Habrá tres sesiones: a las 12:30, a las 17:00 y a las 19:30 horas, con entradas a partir de 20,20 euros.

Domingo, 19 de abril

Tanto el sábado como el domingo, en la Sala Ártika se ofrecerá O Libro da Selva. O Musical, que toma como punto de partida la obra clásica de Rudyard Kipling, reinterpretándola en un contexto contemporáneo y adaptado al público gallego.

Ambos días se representará a las 18:00 horas, con entradas a la venta aquí.

A las 12:30 horas, Lara OK llegará al Auditorio Mar de Vigo para emprender una aventura musical llena de magia, diversión y muchas sonrisas, "un espectáculo para cantar, reír y soñar en familia".