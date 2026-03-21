Qué hacer este sábado en la Reconquista de Vigo
Hoy comienzan las primeras actividades de la gran romería urbana de la ciudad y la representación de la "Destitución de la corporación afrancesada"
Información relacionada: ¿Quién es quién en la Reconquista de Vigo?
Este sábado, 21 de marzo, la Plaza do Berbés acoge el arranque de la Reconquista de Vigo, la gran romería urbana y una de las fiestas locales por excelencia.
Este será el punto de partida de una semana grande que centrará sus principales atractivos el próximo fin de semana, del viernes 27 al domingo 29, con la apertura del mercado en el Casco Vello y las representaciones históricas del alzamiento vigués contra las tropas napoleónicas.
Unas representaciones que tendrán este sábado su inicio con la "Destitución de la corporación afrancesada".
Programación
- 13:00 horas: Concierto "Música para unha Reconquista" de la Orquestra Infantil e Xuvenil de Vigo Kv2211 en la Basílica de Santa María.
- 17:00 horas: Obradoiro de danzas tradicionales portuguesas, en Praza do Berbés.
- 19:00 horas: Actuación del grupo Estántighas do Berbés.
- 20:00 horas: Destitución de la corporación afrancesada.
- 20:45 horas: Actuación de GEFAC de la Academia de Coímbra.
- 21:00 horas: Búsqueda del tesoro para la juventud.
- 21:45 horas: Actuación del grupo Os Melidaos.