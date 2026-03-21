Qué hacer este sábado en la Reconquista de Vigo

Este sábado, 21 de marzo, la Plaza do Berbés acoge el arranque de la Reconquista de Vigo, la gran romería urbana y una de las fiestas locales por excelencia.

Este será el punto de partida de una semana grande que centrará sus principales atractivos el próximo fin de semana, del viernes 27 al domingo 29, con la apertura del mercado en el Casco Vello y las representaciones históricas del alzamiento vigués contra las tropas napoleónicas.

Unas representaciones que tendrán este sábado su inicio con la "Destitución de la corporación afrancesada".

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