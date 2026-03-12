Desde Jethro Tull hasta Motorcasión: Los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

Durante este fin de semana la ciudad olívica podrá disfrutar de las visitas de grandes artistas: Jethro Tull, Blake y hasta el dueto Non Talkers.

También continuaremos con los eventos especiales del 8M y se celebrará una nueva edición de Motorcasión, un Homenaje a Mecano y hasta la representación de la ópera de La Traviata.

Conciertos del fin de semana

El legendario grupo Jethro Tull llega a Vigo con su nueva gira mundial

La segunda semana del mes de marzo presenta interesantes citas musicales nacionales e internacionales. Entre ellas destacamos el concierto inédito que dará Jethro Tull este domingo, un espectáculo que ningún fan del rock clásico se podrá perder.

El sábado 14 a las 21:00 horas llega el dueto luso-belga Non Talkers al Auditorio Mar de Vigo como parte de su tour Weight of Doubt. Tras conquistar múltiples escenarios a lo largo de Europa, se presentarán por primera vez en España y la ciudad olívica será su única parada en Galicia.

El sábado 14 podremos disfrutar desde las 19:30 horas del directo de B L A K E, uno de los artistas más brillantes de la actual escena urbana española. Se presentará a mediados de mes en la sala Rouge para dar un espectáculo inolvidable como parte de su nueva gira El diario del Loco.

El domingo 15 a las 19:00 horas tenemos una cita en el Auditorio Mar de Vigo con Jethro Tull, uno de los grupos más longevos del rock&roll vuelve a los escenarios con la gira mundial Seven Decades. Supondrá un recorrido musical desde sus inicios en 1968 hasta la actualidad.

Programación completa del 8M

8M 2026

La celebración del Día Internacional de la Mujer ya culminó el domingo 8 de la semana pasada, pero podremos seguir disfrutando de las actividades temáticas de esta celebración hasta finales de mes.

La programación de este fin de semana es la siguiente:

Jueves 12

19:00 horas - O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada de Esther F. Carrodeguas En el Salón de actos del MARCO Entrada gratuita

de Esther F. Carrodeguas

Viernes 13

18:00 horas - Presentación del libro Nosotras. El feminismo en la democracia por Carmen Calvo En el Centro Social Afundación

por Carmen Calvo 20:00 horas - Obra de teatro Señores de la compañía De Ste Xeito En el Auditorio Municipal Entradas a 10 euros

de la compañía

Sábado 14

11:00 horas - Ruta guiada femenina Sons de Mulleres con María Casar Punto de encuentro: Praza do Berbés

con 20:00 horas - Segunda función de la obra de teatro Señores En el Auditorio Municipal Entradas a 10 euros



Representación de La Traviata de la Ópera de Moldavia

Este mes se podrá disfrutar de una representación en directo de La Traviata

El día de hoy, jueves 12, a las 20:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo una de las óperas más aclamadas de la historia: La Traviata de Giuseppe Verdi.

Este espectáculo llega de la mano de la Ópera Nacional de Moldavia bajo la dirección artística de Leonor Gago.

¡Los amantes de la ópera no se pueden perder esta fecha! Consigue las entradas desde 27 euros en teuticket.com

Representación de La Música de Marguerite Duras

Representación de la obra teatral 'La Música'

Hoy, jueves 12, a las 20:30 horas podremos disfrutar de la obra de Marguerite Duras: La Música, una pieza que explora las relaciones humanas, el amor, la soledad y la comunicación.

La historia gira alrededor de un divorcio. Dos personas llegan a la ciudad para el juicio de divorcio y esa misma noche hablan, ríen y se aman en la soledad del hotel.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 17,80 euros.

Motorcasión - XXVI Salón del Vehículo Usado y de Ocasión

Cartel de la edición 26.ª del salón Motorcasión en Vigo

Del jueves 12 al domingo 15 se podrá disfrutar del salón automovilístico conocido como Motorcasión. En su 26.ª edición, el Salón del Vehículo Usado y de Ocasión reunirá a profesionales del mundo del motor y más de 1000 unidades de automóviles de primeras marcas en el recinto de IFEVI.

Los automóviles de este salón contarán con todas las garantías del mercado y sus precios estarán adaptados a las necesidades del comprador.

Para completar este salón, también se ofrecerá una gran gama de motocicletas.

El horario del 26.º salón de Motorcasión será de 16:00 a 21:00 horas el jueves 12 y el viernes 13, mientras que el sábado 14 y domingo 15 será de 10:00 a 20:00 horas.

Las entradas están a la venta desde 4 euros en eventosmotor.com

Me Cuesta Tanto Olvidarte - Homenaje a Mecano

El mes de marzo traerá consigo el gran homenaje a Mecano: 'Me Cuesta Tanto Olvidarte'

El viernes 13 a las 20:30 horas el Teatro Afundación de Vigo acogerá el espectáculo Me Cuesta Tanto Olvidarte, excelente homenaje a Mecano.

En este show en directo, Belén Alarcón interpretará los mayores éxitos del grupo que encabeza la vocalista Ana Torroja. Será un viaje musical por el repertorio de Mecano, una formación que ha marcado la música española desde sus inicios.

Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Un Año Más y otros grandes temas que podrás cantar a la par que Belén Alarcón. ¿Te animas?

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 35,20 euros.

VII Carrera Popular de Teis

Cartel de la 7.ª edición de la Carrera Popular de Teis en Vigo

El domingo 15 se podrá disfrutar de la 7.ª Carrera Popular del barrio de Teis.

Habrá diferentes modalidades, entre las que se incluyen las de la categoría base y, por supuesto, las de 10K y 5K. Los participantes de la primera saldrán a las 10:00 horas, mientras que los segundos arrancarán a las 10:30 horas.