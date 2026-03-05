Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

El mes de marzo entra pisando con fuerza en la ciudad olívica, pues durante esta semana podremos disfrutar de importantes eventos. Desde el XXXV Salón del Automóvil de Vigo, pasando por la Exposición Internacional de la Camelia y terminando con el espectáculo de teatro musical Pasión Almodóvar.

Si eres de los que prefieren pasarse el fin de semana de fiesta, también tenemos planes para ti. Y es que no solo tendrán lugar los conciertos de Manuel Wirtz, David Otero, Tristán! y Barry B, sino que las salas Mondo y MasterClub acogerán una nueva edición de YELO y la celebración de la 7.ª edición de VIGO ROCK CREW.

Conciertos del fin de semana

El exvocalista de El Canto del Loco, David Otero, dará un concierto acústico en Vigo

El día de hoy, jueves 5, empezamos el mes de marzo a las 21:00 horas de la mano de Manuel Wirtz, quien se presentará en La Fábrica de Chocolate. Prepárate para disfrutar del multitalentoso presentador y cantante, quien promete dar un espectáculo inolvidable con su fusión de clown y balada romántica.

El viernes 6 a las 21:30 horas en la sala Supersonic podremos disfrutar de un concierto en formato acústico de una de las figuras más icónicas del la música española: David Otero, exmiembro de El Canto del Loco, uno de los grupos más importantes del pop/rock español.

El sábado 7 a las 21:00 horas el club Radar Estudios le da la bienvenida a Tristán!, quien regresa a los escenarios acompañado de The Jazz Band Air para elevar su repertorio de canciones.

El sábado 7 a las 21:00 horas en la sala Rouge El Chato, también conocido como Barry B, aterrizará en la ciudad olívica con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada para presentar en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

Programación completa del 8M

8M 2026

La celebración del Día Internacional de la Mujer culmina el domingo 8, pero podremos disfrutar de una serie de actividades a lo largo del mes de marzo que se celebrarán el diferentes lugares de la ciudad olívica.

La programación de este fin de semana es la siguiente:

Jueves 5

19:00 horas - Actuación de Gala i Ovidio En el Auditorio Municipal Entrada gratuita



Viernes 6

10:00 horas - Sesión plenaria específica del Consejo Municipal de la Mujer En el Salón de Plenos del Ayuntamiento

del Consejo Municipal de la Mujer 19:00 horas - Espectáculo de danza-teatro Od(i)osa de Proxecto Morrinha En el Auditorio Municipal

de Proxecto Morrinha

Sábado 7

19:00 horas - Representación de A Historia Vaxenial de Raquel Nogueira y Artyc Content En el Auditorio Municipal

de Raquel Nogueira y Artyc Content

Domingo 8

10:00 horas - Visita guiada As Mulleres de Castrelos En el Pazo de Castrelos Requiere inscripción previa

12:00 horas - Manifestación con salida desde la Praza de España

con salida desde la Praza de España 18:00 horas - Espectáculo de títeres Matres para público infantil y familiar En el Auditorio Municipal Entrada: 5 euros

para público infantil y familiar

XXXV Salón del Automóvil

Cartel de la 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo

Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) celebrará la 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo.

Este encuentro automovilístico es considerado como la mayor exposición comercial del mundo del motor en Galicia. El Salón del Automóvil albergará el mayor número de marcas de automóviles, complementadas con empresas de la industria auxiliar y afines a ella.

Para completar la programación, se incluirán también diferentes actividades con el mundo del motor.

El horario variará a lo largo de los días. Por un lado, el miércoles 4 y jueves 5 será de las 16:00 a las 21:00 horas. Por otro lado, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 será de 11:00 a 21:00 horas.

Las entradas se pueden conseguir por tan solo 5 euros en eventosmotor.com. ¡Date prisa, pues esta es una oferta limitada!

Pasión Almodóvar

'Pasión Almodóvar': El espectáculo que hace un tributo a Pedro Almodóvar llegará a Vigo a principios de marzo

El viernes 6 a las 20:30 horas tenemos cita con Pasión Vega en el Teatro Afundación de Vigo, quien nos presentará su espectáculo Pasión Almodóvar.

Este espectáculo se trata de un emocionante tributo a Pedro Almodóvar en el que haremos un viaje por las canciones más emblemáticas de sus películas.

Además, Pasión Vega estará acompañada del reconocido pianista Moisés P. Sánchez y su trío de jazz, quienes elevarán esta experiencia musical al máximo.

¿Eres un fan de las películas de Almodóvar? En ese caso, este espectáculo te fascinará. No te lo pienses más y consigue las entradas desde 27,50 euros en Ataquilla.com

Fiesta YELO de Mondo Club

YELO vuelve a Vigo con un showcase de SUPERRESERVAO

El viernes 6 a las 23:00 horas tendrá lugar una nueva edición de YELO, la mejor fiesta urbana de España, en la sala Mondo.

El gran invitado de la noche será SUPERRESERVAO, quien vendrá acompañado de Kid Gummy, Elegnelo y Xiari. ¡No te puedes perder esta cita única!

Las entradas están a la venta desde 12 euros.

7.º Aniversario de Vigo Rock Crew

Cartel de la fiesta de VIGO ROCK CREW

El sábado 7 a partir de las 21:30 horas los amantes del rock también tienen cita en la ciudad olívica. La sala MasterClub presenta nada más y nada menos que la 7.ª edición de VIGO ROCK CREW, la fiesta con el mejor rock internacional.

Este año, el cartel estará protagonizado por los murcianos Velkhanos y los portugueses Godark, quienes vendrán acompañados de Scent of Death (Ourense) y Kuna de Odio como anfitriones.

LXI Concurso y Exposición Internacional de la Camelia

Cartel de la nueva edición del Concurso y Exposición de la Camelia

El sábado 7 y el domingo 8 podremos disfrutar de una nueva edición de la Muestra Internacional de la Camelia. En esta ocasión se celebrará en el recinto ferial IFEVI de Vigo.

Una vez más, se volverán a reunir numerosos expositores de diferentes perfiles, desde novatos a expertos, para exponer sus ejemplares de la Camelia.

El horario será de 18:00 a 21:00 horas el sábado 7 y de 10:00 a 21:00 horas el domingo 8. La entrega de los premios se realizará a las 12:00 horas del último día.

Michael's Legacy

El show 'Michael's Legacy' aterriza en Vigo en marzo

El domingo 8 a las 19:00 horas en el Teatro Afundación de Vigo tendremos la oportunidad de asistir a un tributo inigualable: Michael's Legacy, conocido por ser el mejor espectáculo musical de El Rey del Pop.

En este show podremos disfrutar de réplicas exactas de sus canciones originales que, además, estarán acompañadas de una escenografía cuidada al detalle.

Con un cuerpo de baile de 8 bailarines, 4 músicos con voces en directo y el mejor Impersonator de Michael Jackson -Ximo MJ-, Michael's Legacy es una experiencia que no te puedes perder.

¡No te lo pienses más y consigue las entradas en Ataquilla.com desde 22 euros!

Espectáculo El Mentalista de Michel Gallero

El mentalista más reconocido de América Latina llega a Vigo con su nuevo espectáculo

El domingo 8 a las 20:00 horas el Cine Teatro Salesianos presentará el nuevo espectáculo de Michel Gallero, el mentalista más reconocido de América Latina, quien ha impactado al público de más de 10 países alrededor del mundo.

Llega a la ciudad olívica después de su participación en Got Talent España y su aparición en la serie de Los Montaner. Promete dar un espectáculo nunca antes visto que dejará al borde de la silla tanto a niños como a adultos.

Puedes conseguir las entradas desde 20 euros en goliiive.com