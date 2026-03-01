Desde Lingua Urbana Fest hasta la Reconquista: Estos son todos los eventos de marzo 2026 en Vigo

La música sonará por cada rincón de la ciudad olívica gracias a Barry B, Jethro Tull, Alizzz, David Otero y muchos más. También empezaremos a estrenar festivales de música con la edición de 2026 del Lingua Urbana Fest. Con tan solo su 2.ª edición, presenta importantes nombres como La Pantera o Metrika.

Tampoco nos podremos perder otros eventos, como la 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo, la representación del musical Sonrisas y Lágrimas, las diferentes carreras populares y la celebración de la Reconquista de Vigo, que cerrará el mes por todo lo alto.

Conciertos del mes en Vigo

El reconocido cantante y compositor Alizzz actuará en Vigo a finales de mes

La ciudad olívica presenta este mes interesantes conciertos de destacados nombres de la escena musical nacional e internacional. Desde el rock&roll clásico de Jethro Tull, pasando por los exitosos nombres de Barry B o Alizzz y terminando con el nuevo sonido de Repion.

El viernes 6 a las 21:30 horas en la sala Supersonic empezamos el mes de marzo con un concierto en formato acústico de una de las figuras más icónicas del la música española: David Otero, exmiembro de El Canto del Loco, uno de los grupos más importantes del pop/rock español.

El sábado 7 a las 21:00 horas el club Radar Estudios le da la bienvenida a Tristán!, quien regresa a los escenarios acompañado de The Jazz Band Air para elevar su repertorio de canciones.

El sábado 7 a las 21:00 horas en la sala Rouge El Chato, también conocido como Barry B, aterrizará en la ciudad olívica con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada para presentar en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

El sábado 14 a las 21:00 horas llega el dueto luso-belga Non Talkers al Auditorio Mar de Vigo como parte de su tour Weight of Doubt. Tras conquistar múltiples escenarios a lo largo de Europa, se presentarán por primera vez en España y la ciudad olívica será su única parada en Galicia.

El sábado 14 podremos disfrutar desde las 19:30 horas del directo de B L A K E, uno de los artistas más brillantes de la actual escena urbana española. Se presentará a mediados de mes en la sala Rouge para dar un espectáculo inolvidable como parte de su nueva gira El diario del Loco.

El domingo 15 a las 19:00 horas tenemos una cita en el Auditorio Mar de Vigo con Jethro Tull, uno de los grupos más longevos del rock&roll vuelve a los escenarios con la gira mundial Seven Decades. Supondrá un recorrido musical desde sus inicios en 1968 hasta la actualidad.

El jueves 19 a las 21:00 horas será el turno del dueto cántabro Repion de subirse a los escenarios olívicos. Las hermanas Marina y Teresa Iñesta ofrecerán un potente directo en la sala Supersonic, donde presentarán los temas de su nuevo disco 201.

El viernes 27 a las 21:00 horas llega a la ciudad olívica uno de los productores y compositores más importantes del panorama nacional: Alizzz, quien aterriza en la sala Mondo como parte del ciclo de conciertos SON Estrella Galicia.

El sábado 28 tenemos como última cita musical del mes a Dani Dicostas, quien llega a las 22:00 horas a la sala Island Club como parte del ciclo de conciertos Momentos Alhambra 2026. Estará presentando su nuevo álbum Amores Pasajeros.

1 de marzo: Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El domingo 1 a las 18:00 horas en el Auditorio del Teatro Afundación de Vigo tendrá lugar el primer espectáculo humorístico del mes: el Show patético de Abián Díaz.

En este show, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

1 de marzo: VIII Carreira Calvario 5+5

Cartel de la 8.ª edición de la Carrera del Calvario en Vigo

El domingo 1 empezaremos el mes con una prueba deportiva en el barrio olívico de O Calvario.

Habrá dos modalidades diferentes:

Mayores de 16 años Distancia : 5K y 10K Salida : 11:15 horas

Menores de 16 años Distancia : 80 a 2.1000 metros Salida : 10:00 horas



El recorrido de la prueba será por la zona urbana con salida y llegada en Jerano de la Fuente, frente a Mercadona y el Gimnasio McFIT.

Del 4 al 8 de marzo: XXXV Salón del Automóvil

Cartel de la 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo

Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) celebrará la 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo.

Este encuentro automovilístico es considerado como la mayor exposición comercial del mundo del motor en Galicia. El Salón del Automóvil albergará el mayor número de marcas de automóviles, complementadas con empresas de la industria auxiliar y afines a ella.

Para completar la programación, se incluirán también diferentes actividades con el mundo del motor.

El horario variará a lo largo de los días. Por un lado, el miércoles 4 y jueves 5 será de las 16:00 a las 21:00 horas. Por otro lado, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 será de 11:00 a 21:00 horas.

Las entradas se pueden conseguir por tan solo 5 euros en eventosmotor.com. ¡Date prisa, pues esta es una oferta limitada!

6 de marzo: Pasión Almodóvar

'Pasión Almodóvar': El espectáculo que hace un tributo a Pedro Almodóvar llegará a Vigo a principios de marzo

El viernes 6 a las 20:30 horas tenemos cita con Pasión Vega en el Teatro Afundación de Vigo, quien nos presentará su espectáculo Pasión Almodóvar.

Este espectáculo se trata de un emocionante tributo a Pedro Almodóvar en el que haremos un viaje por las canciones más emblemáticas de sus películas.

Además, Pasión Vega estará acompañada del reconocido pianista Moisés P. Sánchez y su trío de jazz, quienes elevarán esta experiencia musical al máximo.

¿Eres un fan de las películas de Almodóvar? En ese caso, este espectáculo te fascinará. No te lo pienses más y consigue las entradas desde 27,50 euros en Ataquilla.com

8 de marzo: Michael's Legacy

El show 'Michael's Legacy' aterriza en Vigo en marzo

El domingo 8 a las 19:00 horas en el Teatro Afundación de Vigo tendremos la oportunidad de asistir a un tributo inigualable: Michael's Legacy, conocido por ser el mejor espectáculo musical de El Rey del Pop.

En este show podremos disfrutar de réplicas exactas de sus canciones originales que, además, estarán acompañadas de una escenografía cuidada al detalle.

Con un cuerpo de baile de 8 bailarines, 4 músicos con voces en directo y el mejor Impersonator de Michael Jackson -Ximo MJ-, Michael's Legacy es una experiencia que no te puedes perder.

¡No te lo pienses más y consigue las entradas en Ataquilla.com desde 22 euros!

8 de marzo: Espectáculo El Mentalista de Michel Gallero

El mentalista más reconocido de América Latina llega a Vigo con su nuevo espectáculo

El domingo 8 a las 20:00 horas el Cine Teatro Salesianos presentará el nuevo espectáculo de Michel Gallero, el mentalista más reconocido de América Latina, quien ha impactado al público de más de 10 países alrededor del mundo.

Llega a la ciudad olívica después de su participación en Got Talent España y su aparición en la serie de Los Montaner. Promete dar un espectáculo nunca antes visto que dejará al borde de la silla tanto a niños como a adultos.

Puedes conseguir las entradas desde 20 euros en goliiive.com

12 de marzo: La Traviata de la Ópera de Moldavia

Este mes se podrá disfrutar de una representación en directo de La Traviata

El jueves 12 a las 20:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo una de las óperas más aclamadas de la historia: La Traviata de Giuseppe Verdi.

Este espectáculo vendrá de la mano de la Ópera Nacional de Moldavia bajo la dirección artística de Leonor Gago.

¡Los amantes de la ópera no se pueden perder esta fecha! Consigue las entradas desde 27 euros en teuticket.com

Del 12 al 15 de marzo: Motorcasión - XXVI Salón del Vehículo Usado y de Ocasión

Cartel de la edición 26.ª del salón Motorcasión en Vigo

Del jueves 12 al domingo 15 se podrá disfrutar del salón automovilístico conocido como Motorcasión. En su 26.ª edición, el Salón del Vehículo Usado y de Ocasión reunirá a profesionales del mundo del motor y más de 1000 unidades de automóviles de primeras marcas en el recinto de IFEVI.

Los automóviles de este salón contarán con todas las garantías del mercado y sus precios estarán adaptados a las necesidades del comprador.

Para completar este salón, también se ofrecerá una gran gama de motocicletas.

El horario del 26.º salón de Motorcasión será de 16:00 a 21:00 horas el jueves 12 y el viernes 13, mientras que el sábado 14 y domingo 15 será de 10:00 a 20:00 horas.

Las entradas están a la venta desde 4 euros en eventosmotor.com

13 de marzo: Me Cuesta Tanto Olvidarte - Homenaje a Mecano

El mes de marzo traerá consigo el gran homenaje a Mecano: 'Me Cuesta Tanto Olvidarte'

El viernes 13 a las 20:30 horas el Teatro Afundación de Vigo acogerá el espectáculo Me Cuesta Tanto Olvidarte, excelente homenaje a Mecano.

En este show en directo, Belén Alarcón interpretará los mayores éxitos del grupo que encabeza la vocalista Ana Torroja. Será un viaje musical por el repertorio de Mecano, una formación que ha marcado la música española desde sus inicios.

Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Un Año Más y otros grandes temas que podrás cantar a la par que Belén Alarcón. ¿Te animas?

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 35,20 euros.

15 de marzo: VII Carrera Popular de Teis

Cartel de la 7.ª edición de la Carrera Popular de Teis en Vigo

El domingo 15 se podrá disfrutar de la 7.ª Carrera Popular del barrio de Teis.

Habrá diferentes modalidades, entre las que se incluyen las de la categoría base y, por supuesto, las de 10K y 5K. Los participantes de la primera saldrán a las 10:00 horas, mientras que los segundos arrancarán a las 10:30 horas.

19 de marzo: PIAF! The Show

El espectáculo que homenajea a Edith Piaf visitará los escenarios herculinos este mes

El jueves 19 desde las 20:00 horas el Teatro Afundación de Vigo presentará el mejor homenaje sobre la carrera de Edith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX.

Gil Marsalla es la mente detrás de PIAF! The Show, un éxito internacional que, con motivo del 110 aniversario de la muerte de Edith Piaf, estará recorriendo los principales teatros del mundo a lo largo del 2026.

Natalie Lermitte encarna magistralmente la carisma, belleza y el arte de Edith Piaf. Su voz nos transportará al siglo XX y nos guiará por las calles de Montmartre y la Olympia de París. ¿Te apuntas a este viaje?

No te lo pienses y consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 24,20 euros.

20 y 21 de marzo: Sonrisas y Lágrimas El Musical

El nuevo musical de Theatre Properties 'Sonrisas y Lágrimas'

El viernes 20 a las 20:00 horas y el sábado 21 a las 17:00 y 20:30 horas llega al Auditorio Mar de Vigo el musical Sonrisas y Lágrimas, una emotiva historia dirigida por Silvia Villaú con música de Rodgers & Hammerstein.

En este espectáculo, la escenografía nos transportará a la Austria de los años 30, donde seguiremos la historia de Maria Rainer, una joven que llega a la casa del estricto capitán Von Trapp para hacerse cargo de sus siete hijos.

Las entradas están disponibles desde 45 euros en teuticket.com

21 de marzo: Espectáculo Esto no es culpa de nadie de Facu Díaz

El nuevo espectáculo de stand up de Facu Díaz: 'Esto no es culpa de nadie'

El sábado 21 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo podremos disfrutar de Esto no es culpa de nadie, el nuevo monólogo de Facu Díaz.

En este espectáculo, el humorista uruguayo hablará sobre la nueva actualidad y cómo esta se está derrumbando ante nuestros ojos sin que nadie haga nada.

¿Quieres saber por dónde te llevará esa premisa? Entonces hazte con las entradas desde 19,80 euros en Ataquilla.com

27 de marzo: Lingua Urbana Fest 2026

Cartel de la 2.ª edición del Festival de música urbana de Galicia

El viernes 27 la ciudad olívica acogerá la edición 2026 del nuevo festival de música urbana de Galicia: Lingua Urbana. Artistas de gran proyección nacional y local asistirán a este encuentro para los amantes del rap, hip hop, trap y mucho más.

La cita musical tendrá lugar en el recinto del IFEVI y se celebrará bajo el marco de los Conciertos del Xacobeo.

El cartel de la 2.ª edición del festival es la siguiente:

Artistas

La Pantera

C Marí

Lorna

Metrika

Sticky M.A.

9louro

West SRK

DJ Sets

Sote

Skinyz

Telmo Brea

Valensk8

Las últimas entradas están a la venta desde 37 euros en fourvenues.es. ¡Date prisa antes de que se agoten!

27, 28 y 29 de marzo: Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026

Representación de la Reconquista de Vigo. Turismo Rias Baixas

Desde inicios del año 2026, la ciudad olívica ya ha empezado a prepararse para celebrar una de sus festividades más importantes: la Reconquista. Este festivo local conmemora el alzamiento del pueblo de Vigo contra las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX.

Durante estos tres días se concentrarán una serie de actividades culturales y lúdicas alrededor del casco viejo y los alrededores de la ciudad de Vigo.

Como cada año, se celebrará el mercado tradicional y el último día, como broche de oro de estas fiestas, se realizará la gran representación de la Reconquista.

La programación completa del 2026 todavía no ha sido relevada. En Treintayseis seguiremos al día todas las actualizaciones de estas fiestas.

Del 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa en Vigo

Procesión de La Borriquita en Vigo. Diócesis de Tui-Vigo

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el martes 5 de abril. Esta festividad religiosa es uno de los eventos más importantes del año y, por lo tanto, la ciudad olívica ya empieza a prepararse con considerable antelación.

Un año más, el centro de Vigo y sus alrededores celebrarán la muerte y resurrección de Jesucristo con misas y procesiones a lo largo de toda la ciudad olívica.

La programación de la Semana Santa 2026 todavía no ha sido revelada al público. Se espera que conozcamos más detalles a principios o mediados de marzo.