La feria de artesanía de Vigo poco conocida e ideal para comprar objetos únicos: habrá música y comida

Tras el éxito de la primera edición, en el mes de marzo regresa a Vigo una feria de artesanía en la que podrás conseguir objetos únicos, además de pasar un rato inolvidable entre música, gastronomía e incluso disfrutar de un divertido bingo musical.

Se trata de 'Barulho', un colectivo de Vigo que organiza eventos junto a artesanos y artistas locales. En esta segunda edición, distintas marcas y creadores de la ciudad tendrán sus propios stands, donde la artesanía será la protagonista. No obstante, habrá más elementos para hacer de este evento algo único.

Segundo 'Barulho' confirmado en Vigo

El próximo sábado 21 de marzo, Vigo acogerá una cita imprescindible para quienes valoran la creatividad, la música y el apoyo al talento local. La 2ª Feria Artesana de Barulho convertirá la sede de A Morada Cooperativa, situada en el número 6 de la calle Enrique Xabier Macías, en un espacio abierto a la cultura y a la artesanía.

Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, podrás acercarte a este lugar para vivir un día diferente con muchas propuestas divertidas. A Morada, cooperativa sin ánimo de lucro y punto de unión y encuentro para mujeres, vuelve a apostar por una jornada que combina emprendimiento artesanal y ambiente festivo.

"Pasámolo tan tan ben no primeiro Barulho que non había outra alternativa que repetir", comentaron en sus redes sociales. Durante todo el día, las personas asistentes podrán recorrer los distintos puestos y llevarse piezas originales hechas a mano.

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada. Entre las 13:00 y las 15:00 horas, DJ Rapante pondrá ritmo al mediodía, para que el ambiente no decaiga desde bien pronto con el fin de mantener el ánimo bien arriba.

A partir de las 16:00 y hasta las 18:00 horas, la tradición gallega tomará protagonismo con una animada foliada que invitará a cantar y a bailar con el único objetivo de disfrutar de la cultura popular gallega.

La recta final estará marcada por la música en directo. De 19:00 a 20:00 horas, las artistas Carola (@_acarola_) y Ánima (@a__nima) sorprenderán con sus mejores temas a todos aquellos que se encuentren en la sede, una oportunidad perfecta para descubrir nuevas voces del panorama musical.

Además, durante la jornada habrá pinchos y se celebrará un divertido bingo musical organizado por Barulho, pensado para compartir risas y buenos momentos. Una propuesta cultural completa para apoyar al talento de proximidad.