Estos son todos los conciertos de marzo 2026 que no te podrás perder en Vigo

Estos son los grandes conciertos de marzo 2026 que no te podrás perder en Vigo

La ciudad olívica vuelve a ser el epicentro de la música y los directos. Desde artistas consolidados como David Otero, exmiembro de El Canto del Loco; hasta cantantes emergentes, como Dani Dicostas, la joven que ya ha sido telonera de Imagine Dragons.

Tampoco faltarán los duetos, como Repion o Non Talkers; el mejor sonido urbano de la mano de Blake o la fusión de jazz con Tristán! y The Jazz Band Air. En Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber acerca de los próximos conciertos.

6 de marzo: David Otero

El exvocalista de El Canto del Loco, David Otero, dará un concierto acústico en Vigo

El viernes 6 a las 21:30 horas empezamos el mes de marzo con un concierto en formato acústico de una de las figuras más icónicas de la música española: David Otero, exmiembro de El Canto del Loco, uno de los grupos más importantes del pop/rock español.

David Otero se presenta en la sala Supersonic como parte de su gira nacional Una Guitarra y Yo. El artista madrileño ha escogido escenarios pequeños que permitan una conexión directa con el público. Protagonizará una sesión acústica y sin artificios, donde los únicos protagonistas serán el público, la guitarra y él.

¿Te lo vas a perder? Consigue las entradas y asiste a un concierto único de una de las voces más importantes de la música española. Las entradas están a la venta en ticketrona.com desde 20 euros.

7 de marzo: Tristán! & The Jazz Band Air

El joven artista Tristán Rodríguez se suma a The Jazz Band Air en su nueva gira

El sábado 7 a las 21:00 horas el club Radar Estudios le da la bienvenida a Tristán!, quien regresa a los escenarios acompañado de The Jazz Band Air para elevar su repertorio de canciones.

El ciclo SON Estrella Galicia promete un gran inicio de mes con este concierto que une a un artista emergente y una impecable formación. El miembro del colectivo rusia-idk, formado por Tristán Rodríguez y otros sonados nombres, como Ralphie Choo y rusowsky, se embarca en un viaje sonoro donde el jazz es el protagonista.

¡No te lo pienses más y consigue sus entradas desde 16,23 euros en dice.fm!

7 de marzo: Barry B

El cantante Barry B.

El sábado 7 a las 21:00 horas El Chato, también conocido como Barry B, aterriza en la ciudad olívica con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada para presentar en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

La sala Rouge acogerá estas dos eléctricas noches en las que se fusionará el mejor sonido de rock, punk, hip hop y funk. No te pierdas la oportunidad de escuchar en directo a este artista emergente que ya amasa grandes éxitos como Yo pensaba que me había tocado el cielo (ft. Carolina Durante) o El lago de mi pena.

Las entradas ya están agotadas.

14 de marzo: Non Talkers

El dueto de Portugal Non Talkers llega a la ciudad olívica con su nueva gira europea

El sábado 14 a las 21:00 horas llega el dueto luso-belga Non Talkers al Auditorio Mar de Vigo como parte de su tour Weight of Doubt. Tras conquistar múltiples escenarios a lo largo de Europa, se presentarán por primera vez en España y la ciudad olívica será su única parada en Galicia.

A la voz masculina al estilo Bob Dylan y Bruce Springsteen se le entrelaza una voz femenina que nos recuerda a Adele y Stevie Nicks. Son la combinación perfecta que nos ha regalado You Don't Remember Anymore o You Are My Home, grandes éxitos del indie folk internacional.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 30 euros.

14 de marzo: BLAKE

El artista urbano BLAKE se presentará en la sala Rouge este mes

El sábado 14 podremos disfrutar desde las 19:30 horas del directo de B L A K E, uno de los artistas más brillantes de la actual escena urbana española. Se presentará a mediados de mes en la sala Rouge para dar un espectáculo inolvidable como parte de su nueva gira El diario del Loco.

Una fusión de rap clásico, trap y R&B a la que se suman letras introspectivas que hablan acerca de las complejidades de la vida moderna. A día de hoy, han logrado enamorar a fanáticos a lo largo de toda España. Cantará en directo todos sus éxitos, desde Lengua de serpiente hasta su último single No se llora.

¿Te apuntas? Las entradas están a la venta en woutick.com desde 20,20 euros.

15 de marzo: Jethro Tull

El legendario grupo Jethro Tull llega a Vigo con su nueva gira mundial

El domingo 15 a las 19:00 horas tenemos una cita en el Auditorio Mar de Vigo con Jethro Tull, uno de los grupos más longevos del rock&roll vuelve a los escenarios con la gira mundial Seven Decades. Supondrá un recorrido musical desde sus inicios en 1968 hasta la actualidad.

Es mucho más que un homenaje a la fusión de rock y folk. Se trata de un viaje irrepetible en el que la voz de Ian Anderson nos llevará por la historia de siete décadas de un grupo que, a día de hoy, sigue sonando con la misma frescura que en sus inicios.

Si eres un amante del rock progresivo británico no te lo puedes perder. ¡Consigue las entradas en teuticket.com desde 35 euros!

19 de marzo: Repion

El dueto femenino Repion se presentará en la sala Supersonic como parte de los Directos Vibra Mahou 2026

El jueves 19 a las 21:00 horas será el turno del dueto cántabro Repion de subirse a los escenarios olívicos. Las hermanas Marina y Teresa Iñesta ofrecerán un potente directo en la sala Supersonic, donde presentarán los temas de su nuevo disco 201.

El sonido más fresco del grunge y el indie pop tiene su próxima parada en Vigo. Con Teresa a la batería y Marina a la guitarra, estas dos hermanas prometen hacerse un hueco en el actual panorama musical español. ¿Quieres escuchar en directo éxitos como No te necesito para ser feliz o El sueño dura una semana?

¡Entonces no te querrás perder este nuevo concierto de los directos Vibra Mahou 2026! Puedes conseguir las entradas desde 22,30 euros en entradas.com

27 de marzo: Alizzz

El reconocido cantante y compositor Alizzz actuará en A Coruña a finales de mes

El viernes 27 a las 21:00 horas llega a la ciudad olívica uno de los productores y compositores más importantes del panorama nacional: Alizzz, quien aterriza en la sala Mondo como parte del ciclo de conciertos SON Estrella Galicia.

Alizzz ha compuesto temas para artistas españoles, como Rosalía, Aitana o C. Tangana, e internacionales, como Becky G o Doja Cat. También amasa exitosas colaboraciones, como Sexo en la playa o El Encuentro con Amaia, Del Revés x Alizzz con Estopa y Autoestima con Lola Índigo y Cupido.

Las entradas ya han sido agotadas.

28 de marzo: Dani Dicostas

Momentos Alhambra 2026 presenta a la artista emergente Dani Dicostas

El sábado 28 tenemos como última cita musical del mes a Dani Dicostas, quien llega a las 22:00 horas a la sala Island Club como parte del ciclo de conciertos Momentos Alhambra 2026. Estará presentando su nuevo álbum Amores Pasajeros.

Con influencias de Oasis, ABBA y Beach Boys, Dani Dicostas saltó a la fama con su primer trabajo, veinte, y terminó siendo telonera de Imagine Dragons en el año 2022. Con su nuevo disco renueva su sonido con una fusión entre la chancon française, la bossa nova y toques funkeros con letras melancólicas y reflexivas.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 20 euros.

Conciertos día a día en Vigo