"Os da Casa", comparsa ganadora del Entroido de Vigo: "No lo esperábamos, fue un subidón inmenso"

Ayer, sábado, a las 20:30 horas, la Puerta del Sol acogía el anuncio de la comparsa ganadora del Entroido de Vigo 2026. Con 228 puntos, sólo uno más que el segundo, "Os da Casa" eran los vencedores. Más de una veintena de comparseiros coparon el escenario entre saltos, gritos y cánticos.

"No lo esperábamos, fue un subidón inmenso", reconoce Rubén, que ejerce como portavoz en la conversación con Treintayseis. "Somos una comparsa pequeña, un grupo de amigos que la montamos y ganar en Vigo, con comparsas tan buenas, para nosotros es un chute de energía y de ilusión", añade.

La alegría de los comparseiros se iba haciendo mayor según se iban anunciando los nombres de los accésit. "Pensábamos que podíamos estar en el top-5, pero cuando vemos que no nos dicen entre los accésit...", rememora sobre el día de ayer. La victoria estuvo muy ajustada; el tercer lugar fue para 'O Boralliño', de Salceda de Caselas, con "Soutelo en Vea", con 215 puntos.

El primer premio se disputaría entre dos comparsas. La diferencia fue de solo un punto: 228 y 227. "Cuando dijeron Mañufe y por un punto fue la hecatombe", asegura Rubén. Así, salieron en tromba al escenario tras celebrarlo en un gran corrillo en la Puerta del Sol.

Hoy, todavía con la "resaca emocional", tienen "doblete", con el desfile en Redondela por la mañana y en Soutomaior por la tarde. El alto coste que tiene la preparación de la comparsa les hace buscar todas las formas posibles para recaudar, aunque los 3.000 euros de ese primer premio les vendrá de maravilla: "Son muchos gastos, si te pones a sumar es una pasta".

Son 86 comparseiros los que forman "Os da Casa" a los que se cobra una cuota pequeña para no "achuchar" a las familias, de ahí que hagan malabares con el presupuesto que le dedican a la preparación de la comparsa. Una preparación que arranca en junio con la primera reunión y que se intensifica a partir de septiembre.

"Dejas de lado a familia y amigos, ellos saben que esos 6 meses son para el Entroido", reconoce Rubén, que incide en el esfuerzo de todos para poder sacar adelante sus propuestas: "Son muchos meses de trabajo, salir de trabajar e ir a la nave, y también fines de semana".

Además, este año ha habido una renovación de los que han llevado la voz cantante, con "gente que no había hecho nunca una manualidad", algo que les resulta "muy satisfactorio".

Por eso, Rubén considera imprescindible agradecer a todos los compañeros, al nuevo equipo de armazones , a "Óscar, que tomó las riendas de todo y gracias a él salió adelante", la "maravillosa coreografía" de Alejandra, a María y Maca, al grupo de carrozas, "que son los que salen a las 8:00 de la mañana para estar puntuales, y que todo salga bien".

"Cada miembro es importante, y juntándonos todos es como se consigue que todo sea más bonito", remata Rubén.