Vigo "arde" por ser sede del Mundial 2030: así fue la Quema del Meco

Vigo ha tenido que esperar cuatro días más para ponerle el punto final al Entroido y para celebrar la tradicional Quema del Meco, que este año ponía el foco en la polémica no elección de Vigo, al menos por el momento y de manera oficial, como sede del Mundial 2030.

Así, las figuras de los presidentes de la Xunta y la Real Federación Española de Fútbol, Alfonso Rueda y Rafael Louzán, no han recibido el perdón y han ardido como culpables de que Vigo esté aún a expensas de saber si podrá acoger o no partidos de la Copa Mundial, tal y como han sido señalados por el alcalde, Abel Caballero.

Quema del Meco. Treintayseis

Por otro lado, el regidor, también de cartón, y una representación del estadio de Balaídos se han salvado del fuego.

A continuación, ha salido la procesión fúnebre con los restos del Meco que ha recorrido Príncipe, Colón y Policarpo Sanz hasta regresar al Kilómetro 0 de la ciudad.

La jornada de sábado ha continuado con las exequias funerarias para despedir después de que se conozcan los ganadores del Concurso de Comparsas, el Entroido 2026.