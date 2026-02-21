"Os da Casa" conquista el Carnaval de Vigo 2026 y se lleva el primer premio del Concurso de Comparsas

El Concurso de Comparsas y Carrozas del Entroido de Vigo 2026 ya tiene ganadores. La decisión del jurado, que se reunió en Vigo el sábado 14 de febrero para evaluar a las agrupaciones participantes, se ha anunciado este sábado a las 21:00 horas en la Puerta del Sol.

La elección se basó en diez criterios de valoración, entre ellos la originalidad, la puesta en escena, la música, la simpatía y la coreografía. Además, al concurrir menos de 30 comparsas se redistribuyó el importe no asignado a desplazamientos, incrementando esas cuantías y sin que fueran acumulables a los tres primeros premios.

Por unanimidad, el jurado otorgó el primer premio de 3.000 euros a la comparsa viguesa 'Os da Casa' por "Sabores do Mundo", con 228 puntos. El segundo premio fue para 'Carnavales de Mañufe', de Gondomar, con "2030 do Porvir", con 227 puntos y 2.500 euros. El tercer puesto, con un premio de 2.000 euros, fue para 'O Boralliño', de Salceda de Caselas, con "Soutelo en Vea", con 215 puntos.

Además, se concedieron siete accésit de 1.185,71 euros a Os Furafollas, Os Imprescindibles, Fantasía, Trazos Festival, Luces de Tomiño, Os Campechanos y Os Festeiros; y una compensación por gastos de desplazamiento, por valor de 385,71 euros a Navia, A Comparsa do Carrás, A Merced de Chaín, Karios, Beade, Valla y Lo mejor de cada casa.

