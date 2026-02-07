El juego gallego que conquista más de 10.000 hogares: "Está basado en 'heces' reales"

En 2020, la pandemia provocó que el mundo se detuviera por completo y que muchas personas encontraran tiempo para probar nuevas aficiones: repostería, costura, deporte en casa... Sin embargo, a Rubén Cembellín Cordeiro, un vecino de Cangas apasionado del diseño gráfico, aquel parón supuso el origen de uno de los juegos de mesa gallegos más vendidos de la historia.

Se trata de "Perfect, un juego de mierda" y, como su nombre indica, su temática gira en torno a la caca. "Siempre he tenido muchas inquietudes y, antes de la pandemia, empecé a hacer un directorio con las cacas de perros que encontraba por la calle. Les hacía fotos, las catalogaba y me inventaba una historia para cada una", explica Rubén, que se define como una persona muy creativa y con un gran sentido del humor.

De aquel curioso hobby nació una idea que hoy conquista los hogares de miles de personas con un juego dinámico, divertido y cargado de risas. "Mi idea era crear un juego mezclado con un catálogo de caca, basado al cien por cien en el cuarto de baño", cuenta. A pesar de tener clara la temática y el diseño visual de los personajes, el desarrollo del juego fue lento y laborioso. De hecho, su creador tardó casi dos años en finalizarlo, ya que realizó todo el trabajo en solitario y era la primera vez que se embarcaba en un proyecto de este tipo. "Fue todo ensayo y error", reconoce.

"Al principio empecé jugando con amigos y familiares, que me iban dando su opinión, hasta que conseguí perfeccionarlo y sacarlo a la venta”, explica. La primera tirada fue de 250 ejemplares, que se vendieron principalmente entre vecinos del pueblo y, ante la buena acogida, decidió lanzar una segunda edición que superó todas las expectativas. "Las primeras Navidades se vendieron más de mil juegos solo en Cangas. Fue un éxito tremendo", recuerda.

La implicación de Rubén con el proyecto fue tal que decidió dejar su trabajo para centrarse por completo en el juego. "Lo dejé todo por el juego, porque vi que a la gente le encantaba", afirma.

Así, lo que comenzó como una idea aparentemente rocambolesca se ha convertido hoy en un juego de éxito que se comercializa en tiendas FNAC de toda España y que ya va por su tercera edición, tras haber vendido más de 10.000 ejemplares. Con esta acogida, Rubén continúa ampliando el universo del juego y trabaja en la publicación de un cómic sobre sus personajes, además del lanzamiento de una versión en formato dúo.

Un juego que no deja indiferente a nadie

Juego Perfect Cedida

Según explica su creador, el juego es un "catálogo de caca" mezclado con un cómic y un juego de mesa. Cuenta con 108 cartas, entre las que se incluyen 43 personajes, todos ellos representaciones de heces, cada uno con una descripción cómica y una habilidad propia. "Cada carta tiene una habilidad y un chiste que te presenta al personaje", señala.

"Siempre digo que es un juego basado en heces reales, porque inventé un mundo de caca humana y la catalogué por color, olor, forma y textura. Es, literalmente, un mini catálogo de caca convertido en juego", explica entre risas.

Además, el juego cuenta con una extensión premium llamada "Famojetes". "Es una edición especial con cartas metalizadas que representan a nueve culos de personajes famosos como Freddie Mercury, Marilyn Monroe o Frida Kahlo, todos con chistes y mucho sentido del humor", explica Rubén. Una idea única que, asegura, no deja indiferente a nadie.

Más allá del humor, el juego también ha servido para abordar realidades más serias. Rubén cuenta que desde la Asociación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de Pontevedra se pusieron en contacto con él para agradecerle su "increíble trabajo" por tratar estos temas desde la parodia y el humor.