Zenet, Nymeria y mucho más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Durante este fin de semana, diversas salas de la ciudad olivica volverán a recibir a diferentes artistas nacionales e internacionales. Y es que no solo podremos disfrutar de las voces de Zenet, Igor Paskual o Kadec Santa Anna, sino que a ellos se sumarán humoristas como Pablo Meixe o Pablo Ibarburu.

El gran espectáculo del fin de semana será Nymeria de la Compañía Pablo Méndez. Aunque tampoco podrá faltar el nuevo espectáculo de K-Pop Experience - El Musical, que dará inicio este viernes 6 y se prolongará hasta finales del mes de marzo.

Conciertos del fin de semana

El cantautor de jazz y folclore Zenet se presentará este fin de semana en la ciudad olívica

El mes de febrero se estrena con interesantes propuestas musicales en la ciudad olívica. Desde la Gira Sísmica de Chica Sobresalto, pasando por Las Manos y La Voz de Zenet; y terminando con un concierto de despedida de Kadec Santa Anna. ¿A cuáles te vas a apuntar?

El día de hoy, jueves 5, podremos disfrutar de un concierto inédito de Santiago Motorizado a las 21:00 horas en Radar Estudios. Este cantante y compositor argentino es más conocido por liderar la banda indie rock Él Mató a un Policía Motorizado, una formación que en los últimos años ha ganado un gran reconocimiento internacional.

El viernes 6 a las 22:00 horas vamos calentando motores para el fin de semana con un show en directo del legendario Igor Paskual, el guitarrista de Loquillo, quien se presentará en La Pecera de Vigo con su charla-concierto ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

El viernes 6 a las 20:30 horas tenemos otra cita musical de una artista que cada día suena más en la escena musical española: Chica Sobresalto, quien llega a la sala Rouge en compañía de toda su banda y en formato eléctrico para presentar su Gira Sísmica.

El sábado 7 a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Vigo tenemos una cita de lo más especial con la artista gallega Rosa Cedrón, quien celebra sus 30 años de trayectoria musical con un concierto inédito en la ciudad olívica.

El sábado 7 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación tendremos la oportunidad de disfrutar de un concierto inédito de Zenet, una de las voces más reconocidas del jazz y folclore en español. Presentará en directo su nuevo trabajo: Las Manos Y La Voz.

El sábado 7 a las 21:30 horas se presentará en la sala Rouge el rapero madrileño Kadec Santa Anna, quien presenta su gira más íntima: Eterno Tour. Con este tour nacional, el artista se despide por todo lo alto de los escenarios.

Obras de teatro del fin de semana

Cartel de la obra de teatro visual 'DoNoDoNaDa', que será representada este fin de semana

El viernes 6 a las 20:00 horas en el Auditorio de Vigo tendremos la oportunidad de asistir al estreno de la nueva obra deAmorodio Teatro: Brazaletes. En esta función se reconstruirá la historia de los últimos coletazos del franquismo, comenzando por la protesta silenciosa de dos jugadores del Racing de Santander.

El domingo 8 a las 18:00 horas en la sala de teatro Ártika tendrá lugar la representación de DoNoDoNaDa, la primera obra de teatro visual de Companhia Certa. Se trata de una parábola sin palabras, inspirada en el cine mudo de Chaplin y Buster Keaton, la cual habla acerca de la necesidad humana de competir, ganar y conquistar.

K-Pop Experience - El Musical

El nuevo espectáculo basado en 'K-Pop Demon Hunters' llega a la ciudad olívica

El viernes 6 aterriza en el Centro Comercial A Laxe uno de los espectáculos más esperados del año: K-Pop Experience, El Musical, basado en la película que se ha convertido en un fenómeno mundial: K-Pop Demon Hunters.

Un show en el que volverá a contar la historia de amistad, valentía y pegadizas canciones que enamoró a varias generaciones, desde los más pequeños de la familia hasta los adultos.

Podremos disfrutar de este espectáculo musical todos los viernes, sábados y domingos a las 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 horas desde el 6 de febrero hasta el 29 de marzo.

Las entradas están a la venta desde 20 euros.

Pablo Meixe en directo

El cómico Pablo Meixe actuará este mes en Vigo

El viernes 6 a las 22:30 horas tendrá lugar el nuevo espectáculo de Pablo Meixe en el Auditorio del Teatro Afundación, donde se presentará para continuar probando textos e improvisando con el público.

La risa volverá a ser la protagonista de este encuentro en el que Pablo Meixe dará su mejor faceta en directo para así hacer de este show algo inolvidable.

Las entradas están a la venta desde 16,80 euros en Ataquilla.com

V Jornadas del Entroido en la Zona Vella

Cartel de la 5.ª edición de las Jornadas del Entroido

El viernes 6 y el sábado 7 el Local de la AVC Casco Vello acogerá las Jornadas del Entroido, una serie de diversas charlas que tienen como foco principal esta festividad típica de febrero.

El evento se inaugurará oficialmente a las 19:00 horas del viernes 6. A las 19:30 horas se procederá a proyectar el filme A traxedia do Xirobio. La jornada finalizará a las 20:00 horas con la charla O Merdeiro: XX anos de Entroido popular.

El sábado 7 a las 18:00 horas tendrá lugar la charla O Entroido da Illa de Ons: Unha recuperación 50 anos despois. Finalmente, la última charla tendrá lugar a las 19:00 horas y tendrá que ver con o Entroido de Ulla: Xenerais, correos e coros.

Carnaval del Humor con Lucho Torres

El espectáculo de humor y Carnaval de este mes

El sábado 7 a las 19:30 horas se abrirán las puertas del Carnaval del Humor en el Cine-Teatro Salesianos y el reconocido humorista Lucho Torres será el encargado de guiarnos por este Carnaval lleno de humor, carisma y diversión.

Un espectáculo ideal para toda la familia en el que podremos empezar a sentir el espíritu del Carnaval en nuestras venas.

No te lo pienses más y consigue las entradas en enterticket.com desde 10 euros.

Nymeria de Pablo Méndez

El espectáculo 'Nymeria' de Pablo Méndez llega a la ciudad olívica

El sábado 7 tenemos otro esperado plan en el Auditorio Mar de Vigo. Y es que el mágico espectáculo de Pablo Méndez llega a la ciudad olívica para transportarnos a un mundo donde todo es posible.

Nymeria es un show en el que viajaremos por varios mundos, sumergiéndonos en el teatro visual, el circo contemporáneo y la tecnología escénica de vanguardia.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 32 euros y se puede elegir entre dos funciones diferentes: una a las 17:30 horas y otra a las 20:30 horas.

Chico Glamour de Pablo Ibarburu

El nuevo espectáculo del colaborador de La Resistencia, 'Chico Glamour', llega a Vigo

El sábado 7 a las 22:30 horas tenemos otra cita con el mejor humor español de la mano de Pablo Ibarburu, quien se subirá al escenario del Auditorio Teatro Afundación para presentar su nuevo show: Chico Glamour.

Tras el éxito de su primer monólogo, La hora de Pablo Ibarburu, el humorista vuelve a los escenarios con un espectáculo en el que hará un recorrido por su vida, sus mayores secretos y su absurda mente.

No te lo pienses y consigue tus entradas desde 19,80 euros en Ataquilla.com

El profesor Bromera de Cía. MeLaBuffa

El espectáculo que ya ha agotado todas sus entradas para este fin de semana: 'El profesor Bromera'

El domingo 8 a las 18:00 horas llega al Auditorio de Vigo el espectáculo visual de títeres El profesor Bromera de Cía. MeLaBuffa.

La obra da comienzo en un laboratorio, donde un científico nos invitará a sumergirnos en un mundo de luces, colores e hipnóticos movimientos donde la protagonista no es la palabra, sino los títeres.

Se trata de un espectáculo familiar ideal para todos los públicos, especialmente para los más pequeños.

Las entradas ya se encuentran agotadas.