La Fundación Igual Arte de Vigo se lanza a la venta online Igual Arte

A partir de ahora, todas las creaciones de la Fundación Igual Arte tienen un nuevo escaparate para llegar a todas las personas posibles. Se trata de una tienda online alojada en su renovada web que tiene como objetivo facilitar el acceso a la obra artística desarrollada por los usuarios.

Se trata de un nuevo paso en el objetivo de generar oportunidades reales de inserción laboral a través del arte. Así, la plataforma ofrece piezas originales y productos de merchandising elaborados por los diferentes equipos del centro ocupacional: Diseñatas, Joyas Total y Chungo Pastel.

A través de esta tienda online se busca que estas obras tengan un mayor acceso entre el público y dar a conocer un proyecto artístico con impacto social.

Además, con motivo del 14 de febrero, se ofrece un descuento del 10% hasta esta fecha.