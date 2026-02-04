Desde la "burocracia" hasta el K-Pop: Estos son los disfraces de Carnaval preferidos en Galicia para este 2026

A pesar de que los disfraces, como el turismo, tienden a la desestacionalización, el Entroido sigue siendo la época por excelencia en la que Galicia se vuelca con la tradición de enmascararse y travestirse para jugar a ser otra persona, imitar a un personaje de ficción o buscar un traje original con el que desfilar por las calles.

El Carnaval, conocido también como Entroido, es una de las fiestas más tradicionales de Galicia y una fecha clave para muchos, marcada en rojo en el calendario. Este año, el Martes de Carnaval, día grande de esta celebración, será el 17 de febrero, aunque no será festivo en toda la Comunidad.

Así, el viernes 13 de febrero será el inicio oficial, que se extenderá hasta el miércoles, 18 de febrero, Entierro de la Sardina; aunque en Ourense, por ejemplo, el 12 de febrero, Jueves de Comadres, dará el pistoletazo de salida a una fiesta que se vive por todo lo alto.

De lo más original a lo clásico

Sin perder de vista la tradición, cada vez se busca un disfraz más original con el que poder sorprender, más allá de los clásicos que, al igual que en Halloween o Samaín, nunca fallan. Desde el sector de los disfraces, señalan que algunos de los más originales están arrasando antes de llegar las fechas oficiales.

Llama la atención unos de los más demandados por los adultos en Galicia, como son la notificación de Hacienda y la multa de tráfico. A ellos se suma, también, el de lata de sardinas, al que se suele añadir, como pareja, el del propio pez.

Entre los más pequeños, sigue arrasando el disfraz relacionado con el fenómeno de Netflix Las Guerreras del K-Pop, que se mantiene como número uno, como ya lo fue en la celebración de Halloween y en las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos.

En este caso, hay que añadir los disfraces basados en tendencias virales y en redes sociales, con personajes como Tung Tung Sahur, Tralarero, Capibara o Labubu. Desde la empresa gallega Don Disfraz, destacan que este tipo de elecciones son un reflejo directo de la cultura digital del momento.

Don Disfraz

"Burocracia" y Guerreras del K-Pop

En el periodo desde el 12 de enero hasta este martes, según datos de Don Disfraz, la tendencia en los adultos está claramente inclinada hacia la "burocracia", ya que tanto el disfraz de multa de tráfico como el de notificación de Hacienda aparecen entre los más vendidos en las cuatro provincias gallegas; completa el top-3 el de astronauta en todas sus variantes.

La opción primera y más destacada entre los disfraces infantiles para los niños y niñas gallegos aparecen los de Las Guerreras del K-Pop, seguido por el de Tung Tung Saur como tendencias más constantes. Un poco más abajo en la clasificación, los disfraces de Mario y Luigi y el de Marinero de los años 20 se distribuyen casi a partes iguales.

Por provincias, en adultos es la multa de tráfico el más demandado en Pontevedra y el de notificación de Hacienda en A Coruña. En Lugo domina el de Wilma Picapiedra y en Ourense destaca el de Labubu, que también es el más elegido entre el público infantil. Las Guerreras del K-Pop lidera en Pontevedra y Lugo, mientras que en A Coruña es Luigi, el hermano de Mario, el más vendido.

Si centramos el foco en las ciudades, Vigo y Pontevedra coinciden: multa de tráfico lidera en adulto y Guerreras del K-pop en infantil; por su parte, A Coruña y Santiago de Compostela repiten patrón con notificación de Hacienda como número uno adulto y Luigi como número uno infantil. En las ciudades de Lugo y Ourense, los resultados coinciden con los provinciales.

Tendencias en Galicia

Top-3 adultos:

Multa de tráfico

Notificación de Hacienda

Astronauta

Top-3 infantil:

Guerreras del K-Pop

Tung Tung Saur

Marinero de los años 20

Tendencias por provincia

Pontevedra

Adulto: Disfraz multa de tráfico

Infantil: Guerrera del K-pop

A Coruña

Adulto: Notificación de Hacienda

Infantil: Luigi

Ourense

Adulto: Labubu

Infantil: Labubu

Lugo