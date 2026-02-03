El Carnaval de Ourense contará con la actuación de dos de los cantantes más reconocidos en España

Cuenta atrás para el Carnaval de Ourense, que empezará el próximo jueves 12 de febrero. El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado la programación de la celebración, que contará con actuaciones de algunas de las caras más reconocibles de la farándula española.

King África, Leticia Sabater de dj y las orquestas París de Noia y Fuçao Públika protagonizan el cartel presentado por el regidor ourensano junto a la concejala de Artes e Festexos, Noa Rouco. Las actividades comenzarán el Jueves de Comadres, 12 de febrero, y se alargarán hasta el Miércoles de Ceniza, 16 de febrero.

De forma detallada, la ciudad recibirá a las orquestas Origen —viernes 13 de 20:00 a 23.00 horas—; Funçao Pública —sábado 14 a las 23:59 horas—; Kubo —domingo 15 a las 18:00 horas—.

En esta línea, se suman la orquesta Mondragón —lunes 16 a las 23:59 horas—; y París de Noia —martes 17 a las 19:00 horas—. Además, el sábado actuará el Grupo Los Coleguitas a las 21:00 horas, y el domingo King África a las 20:30 horas, entre otras presentaciones musicales.

También, habrá sesiones de DJS, comenzando el jueves 12 a las 23:59 horas con Leticia Sabater, Adri, Diego Mirón e Pablo Marques; actividades infantiles —desfiles escolares, talleres y las actuaciones de Oviravai, Uxía Lambona y DJ Tibu—, y el reparto de 12.000 orejas el Martes de Carnaval, a las 18:30 horas en la Praza Maior.

Jácome ha destacado del programa citas multitudinarias como el desfile del domingo 15, a las 16:30 horas, que recorre las calles de la ciudad y cada año "va a más", o el Entierro de la Sardina del miércoles 18.

Los barrios también celebran Carnaval

Con respecto a los barrios de la ciudad, Frei Canedo, en A Ponte, tendrá su "día grande" el lunes 16 con actos solemnes, procesión, cena y orquesta Solara.

Asimismo, A Pita das Eiroás, vivirá el Martes de Carnaval a Voda da Pita, la comida y el baile con la orquesta La Oca Band y Seixalbo tendrá el Gran Cocido Bacanal del domingo, que irá seguido del baile de máscaras y la música de La Oca Band.