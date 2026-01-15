Los más pequeños de Vigo volverán a tomar el Casco Vello en 2026 durante la Reconquistiña

El Concello de Vigo no quiere perder ni un segundo y ya está preparando todos los detalles para la Reconquista 2026. Este jueves, se ha confirmado que los más pequeños de la ciudad volverán a tomar las calles del Casco Vello para expulsar a los franceses: vuelve la Reconquistiña.

"De lo más reseñable, seguramente, de la fiesta de la Reconquista", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha anunciado la fecha en la que más de 2.000 niños y niñas de 4º de primaria podrán disfrutar y vivir como nadie la mayor festividad de la ciudad.

La Reconquistiña se celebrará el lunes 23 de marzo, día en el que desfilarán por el Casco Vello hasta el Berbés. Cabe recordar que este lunes el Concello confirmó que la Reconquista comenzaría el día 21, con la destitución del gobierno afrancesado, y que continuaría los días 27, 28 y 29 de marzo.

El regidor socialista ha animado a los colegios a inscribirse, que podrán realizar la solicitud hasta el 30 de enero. Además, ha recordado que el Concello facilitará el uniforme para que los alumnos vigueses vayan vestidos de época, así como los autobuses para desplazar a los niños desde sus centros educativos hasta el Casco Vello.