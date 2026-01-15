Comienza los preparativos para el Carnaval 2026: Baiona convoca el concurso de comparsas

Cuenta atrás para el Carnaval 2026 en la comarca de Vigo. El Concello de Baiona ha comenzado este miércoles los preparativos de su concurso de comparsas, que lo convertirá en uno de los primeros municipios en abrir el calendario festivo este año.

Según ha informado el gobierno local en una nota de prensa, el concurso se celebrará el sábado 7 de febrero de 2026. El desfile comenzará a las 17:00 horas desde la Avenida Urbana de Sabaría y finalizará en el Paseo Ribeira.

Con la réplica de la Carabela Pinta de fondo, el jurado deliberará quién será la comparsa ganadora. Acto seguido, tendrá lugar la entrega de premios tras el tradicional entierro de la sardina.

El certamen contará con un presupuesto total de 6.500 euros en premios, que se repartirán entre los cinco primeros clasificados y el resto de participantes. Como máximo, desfilarán 20 comparsas.

El primer premio estará dotado con 900 euros. Como detalla el Concello, el jurado valorará el vestuario, la originalidad, la actitud del desfile, la creatividad de las exhibiciones y el número de integrantes de cada comparsa, así como el esfuerzo, la imaginación y la calidad artística de las propuestas.

Abiertas las inscripciones

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez, ha animado a la participación tanto a comparsas locales como de otros municipios y ha subrayado la importancia de iniciar con antelación la programación del Carnaval. El objetivo: facilitar la organización de las comparsas y "reforzar el atractivo de Baiona como referente festivo".

Así, ha anunciado que ya está abierto el plazo de inscripción. Colectivos, asociaciones y grupos informales podrán apuntarse hasta el 2 de febrero de 2026, siempre y cuando cuenten con un mínimo de 12 componentes. Las comparsas serán admitidas por orden de registro.