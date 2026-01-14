Ya es oficial: más de 2.100 plazas confirmadas para el programa +Benestar con descuentos de hasta 400 euros

El termalismo es una actividad cada vez más popular en España y Europa, reconocida como un ocio saludable al combinar beneficios tanto para la salud física como mental, que van desde el bienestar general hasta la reducción del estrés.

Además de programas como el del IMSERSO, existen otras iniciativas a nivel provincial, como el programa +Benestar, puesto en marcha por la Diputación de Pontevedra, dirigido a personas mayores de 55 años empadronadas en la provincia.

Más de 2.100 plazas con descuentos de hasta 400 euros

Buenas noticias para este 2026: la Diputación de Pontevedra ha aprobado en Junta de Gobierno las bases de la nueva edición del programa +Benestar, dotado con más de 220.000 euros.

Las bases aprobadas regulan la concesión de más de 2.100 plazas que se movilizarán este 2026, que será de nuevo cofinanciada entre la Diputación de Pontevedra y las personas usuarias.

En total, 2.127 personas podrán beneficiarse de este programa, de las cuales 2.097 plazas corresponden al régimen general subvencionadas con 100 euros, mientras que las 30 plazas restantes están reservadas al régimen especial, subvencionadas con 400 euros.

"Las plazas se concederán por concurrencia competitiva, y de haber más solicitudes que plazas se llevará a cabo un sorteo", informa la Diputación de Pontevedra en un comunicado.

En el marco de +Benestar, la Diputación ofertará estancias de 6 días y 5 noches en hoteles con balneario, talaso, spa o instalaciones de características similares de la provincia de Pontevedra, en régimen de pensión completa y con actividades de animación socio cultural.

Requisitos y fechas

En anteriores ediciones, el programa +Benestar establecía una serie de requisitos para esta iniciativa, cuyo objetivo es fomentar el envejecimiento activo. Entre ellos, estar empadronado en la provincia de Pontevedra y tener 55 años o más.

En el supuesto de tener menos de 55 años, los interesados deberán tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, poseer la condición de pensionista o tener acreditado, por los servicios sociales básicos de su ayuntamiento, un respiro familiar.

Por otra parte, en lo que respecta a las fechas, aún no se ha anunciado el plazo de inscripción. El año pasado tuvo lugar en mayo, y actualmente los mayores de 55 años están comenzando a disfrutar de la convocatoria correspondiente.

De hecho, un total de 162 personas de 32 concellos de la provincia ya han empezado a disfrutar del programa de termalismo +Benestar, con estancias en el Talaso Hotel Louxo, en Illa da Toxa (O Grove), y en el Balneario de Mondariz, en Mondariz-Balneario.