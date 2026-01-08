Estos son los planes que no te puedes perder en Vigo para despedir la Navidad
La Navidad de Vigo este fin de semana, en el que la música tradicional será la gran protagonista
Podría interesarte: Vigo celebrará su certamen de rondallas: "É unha tradición única do sur de Pontevedra"
Los Reyes ya están de vuelta en Oriente y la época más mágica del año llega a su fin. Este domingo 11 de enero, Vigo celebrará el apagado de las luces de Navidad, aunque la ciudad también acogerá eventos musicales y teatrales para todos los gustos.
Aprovechando un paseo por el centro para aprovechar las rebajas de enero, los principales teatros de Vigo cuentan con una agenda completa para entretener a pequeños y mayores. Eso sí, los amantes de las rondallas tienen una cita ineludible este fin de semana.
Certamen de rondallas
Si la película Rondallas te ha entusiasmado, no te puedes perder esta oportunidad. El pabellón de Navia será el escenario este sábado 10 de enero del VIII Certame de Rondallas de Vigo.
A partir de las 17:30 horas, las agrupaciones de Bembrive, Valladares, Beade y Zamáns llenarán este barrio vigués de folclore, única del sur de Pontevedra.
Metal en La Fábrica de Chocolate
Si la música tradicional no es lo tuyo; en esta ocasión, tu destino será La Fábrica de Chocolate. La mítica sala viguesa acogerá este sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, los conciertos de Luciférnaga y Sulfur Giant.
La banda de doom y stoner metal originada en Vigo destaca por sus riffs pesados y una atmósfera oscura e introspectiva. Por su parte, el grupo portugués de stoner blues y rock psicodélico puede presumir de ritmos pegadizos que invitan a la psicodelia.
Pa Ti Na Má en Vialia
Un día antes y para abrir el fin de semana, los vigueses tienen una cita con uno de los grupos más reconocidos en la ciudad y en el panorama de la rumba y el flamenco pop. Pa Ti Na Má, el dúo formado por Tito Castro y Fran Vázquez, actuará este viernes 9 de enero en el Centro Comercial Vialia.
El concierto es gratuito y será a partir de las 19:30 horas.
Fiesta de San Blas en Bembrive
Este fin de semana, además, vuelve una de las fiestas populares más esperadas por los vigueses y las viguesas cada inicio de año: San Blas de Bembrive. La Comisión de Fiestas de la parroquia ya ha publicado la programación y todos los detalles para disfrutar a lo grande de este tradicional festejo.
Las actividades comienzan este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, con el pasacalles de 'Cans de Palleiro'. La celebración continuará el sábado a las 20:00 horas con un serán popular bajo inscripción.
Noites de retranca
Otro clásico de enero vuelve a Vigo este fin de semana. El espectáculo de humor "más antiguo de Galicia", Noites de Retranca, llega al Teatro Afundación este viernes 9 de enero a las 21:00 horas.
Celso Fernández Sanmartín, Mofa e Befa y Quico Cadaval tratarán de conquistar el más famoso escenario olívico con risas y, sobre todo, mucha retranca.
Concierto de Año Nuevo de Viena
El Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a Vigo de la mano de Afundación. El teatro García Barbón acogerá dos sesiones (12:00 horas y 20:00 horas) de este mágico evento que marca el inicio de año nuevo en la capital austríaca.
El Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, ofrecerá un programa repleto de inolvidables polkas, valses y marchas que han convertido este concierto en un espectáculo cautivador y lleno de energía.
Los más pequeños se apoderan del Mar de Vigo
Los más pequeños conquistarán otro fin de semana el Auditorio Mar de Vigo. El viernes 9 de enero, a las 20:00 horas y tras acabar el cole, niños y niñas de Vigo podrán disfrutar de Film Symphony Orchestra, la orquesta "más peliculera" del país con su espectáculo Toon Story.
El domingo 11 de enero a las 17:00 horas, y pendientes del apagado del alumbrado de Navidad de Vigo, el Mar de Vigo será el escenario de uno de los musicales más esperados por el público infantil. La Reina del Hielo aterriza en la ciudad olívica, un musical participativo y divertido que "hará delicias de grandes y pequeños".
Luces, mercadillos y atracciones de Vigo
Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar hasta este domingo 11 de enero. Entonces, el alcalde de Vigo apagará el alumbrado (aún no se conoce la hora del acto).
En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:
Luces y adornos navideños
- Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol
- Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola
- Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia
- Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios
- Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo
- Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz
- Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra
- Duendes Gigantes - En García Barbón
- Pórticos de Navidad - En Elduayen
- Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol
Mercados navideños
- Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más
- Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior
- Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas
Atracciones
- Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela
- Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia
- Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.
Otras actividades
- Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real
Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil
Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.
La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.
Por otro lado,Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts. Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que durante el fin de semana será de 11:00 a 22:30 horas.
Explora Dinosaurs
La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre y hasta el 11 de enero. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.
Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:
Circo de Nadal - Viaxe a Polaris
El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre y hasta el 11 de enero su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).
El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios de este fin de semana se pueden consultar en el siguiente enlace.