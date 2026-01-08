Estos son los planes que no te puedes perder en Vigo para despedir la Navidad

Los Reyes ya están de vuelta en Oriente y la época más mágica del año llega a su fin. Este domingo 11 de enero, Vigo celebrará el apagado de las luces de Navidad, aunque la ciudad también acogerá eventos musicales y teatrales para todos los gustos.

Aprovechando un paseo por el centro para aprovechar las rebajas de enero, los principales teatros de Vigo cuentan con una agenda completa para entretener a pequeños y mayores. Eso sí, los amantes de las rondallas tienen una cita ineludible este fin de semana.

Certamen de rondallas

Cartel VIII Certame de Rondallas de Vigo Concello de Vigo

Si la película Rondallas te ha entusiasmado, no te puedes perder esta oportunidad. El pabellón de Navia será el escenario este sábado 10 de enero del VIII Certame de Rondallas de Vigo.

A partir de las 17:30 horas, las agrupaciones de Bembrive, Valladares, Beade y Zamáns llenarán este barrio vigués de folclore, única del sur de Pontevedra.

Metal en La Fábrica de Chocolate

Cartel promocional del concierto de Lucifernaga y Sulfur Giant Fábrica de Chocolate

Si la música tradicional no es lo tuyo; en esta ocasión, tu destino será La Fábrica de Chocolate. La mítica sala viguesa acogerá este sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, los conciertos de Luciférnaga y Sulfur Giant.

La banda de doom y stoner metal originada en Vigo destaca por sus riffs pesados y una atmósfera oscura e introspectiva. Por su parte, el grupo portugués de stoner blues y rock psicodélico puede presumir de ritmos pegadizos que invitan a la psicodelia.

Pa Ti Na Má en Vialia

Pa Ti Na Má Vialia

Un día antes y para abrir el fin de semana, los vigueses tienen una cita con uno de los grupos más reconocidos en la ciudad y en el panorama de la rumba y el flamenco pop. Pa Ti Na Má, el dúo formado por Tito Castro y Fran Vázquez, actuará este viernes 9 de enero en el Centro Comercial Vialia.

El concierto es gratuito y será a partir de las 19:30 horas.

Fiesta de San Blas en Bembrive

Abel Caballero en la celebración de San Blas 2023. concello de vigo

Este fin de semana, además, vuelve una de las fiestas populares más esperadas por los vigueses y las viguesas cada inicio de año: San Blas de Bembrive. La Comisión de Fiestas de la parroquia ya ha publicado la programación y todos los detalles para disfrutar a lo grande de este tradicional festejo.

Las actividades comienzan este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, con el pasacalles de 'Cans de Palleiro'. La celebración continuará el sábado a las 20:00 horas con un serán popular bajo inscripción.

Noites de retranca

Cartel promocional Noites de Retranca Ataquilla

Otro clásico de enero vuelve a Vigo este fin de semana. El espectáculo de humor "más antiguo de Galicia", Noites de Retranca, llega al Teatro Afundación este viernes 9 de enero a las 21:00 horas.

Celso Fernández Sanmartín, Mofa e Befa y Quico Cadaval tratarán de conquistar el más famoso escenario olívico con risas y, sobre todo, mucha retranca.

Concierto de Año Nuevo de Viena

Cartel promocional del Concierto de Año Nuevo de Viena ATaquilla

El Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a Vigo de la mano de Afundación. El teatro García Barbón acogerá dos sesiones (12:00 horas y 20:00 horas) de este mágico evento que marca el inicio de año nuevo en la capital austríaca.

El Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, ofrecerá un programa repleto de inolvidables polkas, valses y marchas que han convertido este concierto en un espectáculo cautivador y lleno de energía.

Los más pequeños se apoderan del Mar de Vigo

Los espectáculos que acoge el Auditorio Mar de Vigo este fin de semana

Los más pequeños conquistarán otro fin de semana el Auditorio Mar de Vigo. El viernes 9 de enero, a las 20:00 horas y tras acabar el cole, niños y niñas de Vigo podrán disfrutar de Film Symphony Orchestra, la orquesta "más peliculera" del país con su espectáculo Toon Story.

El domingo 11 de enero a las 17:00 horas, y pendientes del apagado del alumbrado de Navidad de Vigo, el Mar de Vigo será el escenario de uno de los musicales más esperados por el público infantil. La Reina del Hielo aterriza en la ciudad olívica, un musical participativo y divertido que "hará delicias de grandes y pequeños".